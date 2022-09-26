從死神手中搶回生命 溪湖消防員楊志源獲首屆金心獎

彰化縣消防局溪湖分隊隊員楊志源身為高級救護員，參與12導程心電圖傳輸系統救護作業，今年3月一口氣把三名心肌梗塞病人從死神手中搶救回來，榮獲台灣心肌梗塞學會第一屆金心獎；今天他表示，身在公門好修行，不但感到高興，也從搶救中看到平日保健的重要性。

台灣心肌梗塞學會預訂10月2日頒獎表揚金心獎得獎人，楊志源的績效最佳，也是彰化縣唯一得獎人。今天溪湖鎮長黃瑞珠到溪湖分隊先頒獎，感謝楊志源盡忠職守，救了兩名溪湖鎮民。

「剛好遇到，運氣啦！」楊志源說，今年3月接獲溪湖、二林兩鎮有民眾通報家人感到胸悶、胸痛，他跟隨119救護車到達，使用12導程心電圖傳輸系統讓有執行心導管手術的醫院急診部醫師，判斷是否符合心肌梗塞的病癥、可不可能在送醫途中惡化，醫師指示他給病人服用藥物減緩急症，到醫院直送開刀房手術救回一命。

彰化縣有44名消防員取得高級救護員（TP）資格，只有高級救護員能接收醫師指令給心肌梗塞病人服用指定藥物，楊志源運用12導程心電圖傳輸系統，並在醫師指示用藥下延緩病癥，最後搶救成功。台灣心肌梗塞學會第一次舉辦金心獎，評量期間2021年7月1日到今年6月30日，楊志源符合獎勵標準而獲獎。

楊志源說，如有心肺血管病史的家人出現胸悶、胸痛的症狀，一面打電話通知119，一面趕快服用醫師開給的急用藥物，此外，民眾平常應養成運動習慣，飲食避免又油又鹹，減少血管阻塞的機率。