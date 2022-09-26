笑死！彰化志願服務吉祥物海報走鐘 被譏像散掉的蛋黃

彰化縣政府最近舉辦彰化縣志願服務吉祥物姓名徵選活動，原本不起眼的活動，卻因海報「吉祥物」造型的討論度爆棚，達到意外的「宣傳」效果，被網友「笑死」，紛紛說「醜死了」，形容是散開的蛋黃、發黃的抹布，還有人說是戴著「胸罩」的吉祥物。

縣府社會處表示，彰化縣志願服務Logo吉祥物設計，經過公開徵選及網路票選，選出優勝作品，設計理念是以彰化縣地圖為概念，象徵志工遍布26個鄉鎮市，代表志願服務精神。

社會處用來徵選姓名的志願服務Logo吉祥物圖案，是戴著一頂棒球帽，而彰化縣地圖則像黃色女裝，登著一雙黑鞋，兩手一攤。更令人感到突兀的是，在裙擺處有黑色圖案，有網友問到「黑黑的是胸罩嗎？」社會處答覆說：「是為了凸顯吉祥物立體的光影」，網友再進一步諷刺說：「光影胸罩很有美感，謝謝設計巧思。」

原設計圖是以彰化縣地圖做造型，戴著一頂椿球帽，兩手環抱著一顆熾熱的紅心，在動態圖，還疾走的一雙腳，展現助人熱誠，暨可愛又逗趣，實際看了設計圖案以後，有人說：「這個不錯喔，很可愛」，只是被社會處在海報上的吉祥物圖案卻大大走鐘，與原設計差太多。