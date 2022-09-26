永靖獸魂碑要拆? 縣府澄清沒拆除計畫 地方促重啟審議

彰化縣永靖鄉獸魂碑曾在2018年地方提議要拆除，遭文化界人士反對搶救，並提報列為歷史建築，但後經文資審議後資格不符，但今年有地方人士多次在社群網站po 舊文，讓民眾以為又要拆了，緊張的詢問文化局，彰化文化局長張雀芬表示，縣府並無拆除計畫，若有地方人士依程序再提案列文資，文化局會重啟審議。

永靖鄉獸魂碑是日據時期興建，早年因永靖有豬市，因此有殺豬的「豬灶」，為了撫慰獸靈而立碑，且獸魂碑在永安路，就在「城腳媽廟」對面，每年還會辦理普渡祭祀活動，近年在地畫家蔣鴻銘也在一旁彩繪圍牆，並將獸魂碑畫進彩繪牆中，已成為遊客尋訪景點，就連永靖國小出版的永靖客庄特色地景繪本也有小朋友畫的獸魂碑。

但2018年傳出地方向縣府反映獸魂碑擋到道路，也有人認為獸魂碑有礙風水，建議拆除，引發文化界非議，發文抨擊，並認為應搶救獸魂碑，由於獸魂碑所在土地是縣府所有，歸財政處所管，後來交由文化局文資審議。

張雀芬說，地方人士於2018年將永靖獸魂碑提報為歷史建築，經現場勘查及審查結果，原作成列冊追蹤決議。文化局另於2019年再委託文化資產專業團隊進行基礎調查研究，2020年經「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」第1次審議會審議結果，作成解除列冊追蹤決議。

張雀芬說，當初文資審議未過是因委員認為獸魂碑並非原舊碑，才未審議通過列歷史建物，但縣府財政處至今也從未有相關拆除計畫，不知為何最近不斷有人在網路社群po舊文，如果地方人士依程序再提報列文資，文化局會受理再送文資審議，由文資委員決定是否重啟審查或繼續列冊追蹤。

也有地方人士認為，舊文一再轉po，是否和選舉有關? 有人刻意發文引發議題？

客家文史研究講師邱美都說，她也有看到轉貼的文章，不過獸魂碑本來就有歷史文物價值，甚至被永靖國小拿來做生命教育教材，雖然獸魂碑曾因早期擋到出入口，而遷移位置，但舊碑還埋在地下，且舊碑的碑文也整個移到新碑，是有保存價值，現在連畫家都在一旁彩繪，獸魂碑如果以後拆了，難道要只剩下一旁的彩繪嗎？