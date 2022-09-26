被家長罵仍熱心付出 彰化偏鄉老師黃鵬霖獲杏壇芬芳獎

再過兩天就是教師節，彰化縣芳苑國小教師黃鵬霖熱愛自然生態，4年前到芳苑國小執教，不但參與規畫校本課程，推動「校園家園到海園」，帶著學童認識校園植物和星空，到芳苑鄉潮間帶觀察動植物，也關懷台灣自然生態，要求重新檢視企業家到處種樹的妥適性，熱情熱心讓他得到今年度杏壇芬芳獎。

黃鵬霖今年踏入杏壇第二十六年，剛當老師時，台北市麗林國小有家長願付費給假日上生態觀察課，黃鵬霖婉拒，改為免費上課，附帶條件是家長也要來學習。4年前黃鵬霖在芳苑國小教自然領域單元「美麗的星空」，也用相同模式，不料被家長指著大罵「沒事為什麼還要晚上上課？你到底當什麼老師？」

再多的挫折對黃鵬霖都「越挫越勇」，帶領學校自然領域教學團隊共創濱海植物及潮間帶教學課程，規畫北部植物、民生植物、淺山植物、蘭嶼植物、墾丁植物、濱海植物的校園六大植物區，開闢每周校園情報站，教導學生認識台灣各地特色植物，每年培訓孩子導覽校園及芳苑濕地，成為芳苑鄉環境教育小尖兵，芳苑國小去年榮獲教育部教學卓越金質獎，其中生態教育成果歸功黃鵬霖。

黃鵬霖以彰化縣新住民學習中心的夜間與假日學習課程為軸主，帶著新住民媽媽和民眾認識在地生態，同時和彰化區漁會合作四會課程，各縣內外數十所小學舉辦生態講座與山野教育，他還利用個人休假擔任大自然生態協會等生態保育團體的解說員。縣政府教育處注意到他無私奉獻，借調到彰化縣綠色園區規畫環境教育和培訓生態志工，進而發展出鼓勵種植原生植物的行動。

今年黃鵬霖和一群關心台灣自然生態的老師和民眾，要求教育部正視亂種樹破壞台灣環境的課文，得到社會各界重視，黃鵬霖也在芳苑國小種植原生種植物，雖然部分社區民眾不了解，認為植物不夠漂亮美麗，踩踏毫不珍惜，但黃鵬霖不氣餒，想辦法提醒愛護校園植物，也希望喚起更多民眾重視原生植物的優點，為世世代代子孫留下美麗家園。