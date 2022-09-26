快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

疫情震盪！本土+2萬8513例 較上周增1％

被家長罵仍熱心付出 彰化偏鄉老師黃鵬霖獲杏壇芬芳獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國小去年得到教育部教學卓越獎金質獎，校長吳偉誠把其中的生態教育成果歸功教師黃鵬霖。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國小去年得到教育部教學卓越獎金質獎，校長吳偉誠把其中的生態教育成果歸功教師黃鵬霖。記者簡慧珍／攝影

再過兩天就是教師節，彰化縣芳苑國小教師黃鵬霖熱愛自然生態，4年前到芳苑國小執教，不但參與規畫校本課程，推動「校園家園到海園」，帶著學童認識校園植物和星空，到芳苑鄉潮間帶觀察動植物，也關懷台灣自然生態，要求重新檢視企業家到處種樹的妥適性，熱情熱心讓他得到今年度杏壇芬芳獎。

黃鵬霖今年踏入杏壇第二十六年，剛當老師時，台北市麗林國小有家長願付費給假日上生態觀察課，黃鵬霖婉拒，改為免費上課，附帶條件是家長也要來學習。4年前黃鵬霖在芳苑國小教自然領域單元「美麗的星空」，也用相同模式，不料被家長指著大罵「沒事為什麼還要晚上上課？你到底當什麼老師？」

再多的挫折對黃鵬霖都「越挫越勇」，帶領學校自然領域教學團隊共創濱海植物及潮間帶教學課程，規畫北部植物、民生植物、淺山植物、蘭嶼植物、墾丁植物、濱海植物的校園六大植物區，開闢每周校園情報站，教導學生認識台灣各地特色植物，每年培訓孩子導覽校園及芳苑濕地，成為芳苑鄉環境教育小尖兵，芳苑國小去年榮獲教育部教學卓越金質獎，其中生態教育成果歸功黃鵬霖。

黃鵬霖以彰化縣新住民學習中心的夜間與假日學習課程為軸主，帶著新住民媽媽和民眾認識在地生態，同時和彰化區漁會合作四會課程，各縣內外數十所小學舉辦生態講座與山野教育，他還利用個人休假擔任大自然生態協會等生態保育團體的解說員。縣政府教育處注意到他無私奉獻，借調到彰化縣綠色園區規畫環境教育和培訓生態志工，進而發展出鼓勵種植原生植物的行動。

今年黃鵬霖和一群關心台灣自然生態的老師和民眾，要求教育部正視亂種樹破壞台灣環境的課文，得到社會各界重視，黃鵬霖也在芳苑國小種植原生種植物，雖然部分社區民眾不了解，認為植物不夠漂亮美麗，踩踏毫不珍惜，但黃鵬霖不氣餒，想辦法提醒愛護校園植物，也希望喚起更多民眾重視原生植物的優點，為世世代代子孫留下美麗家園。

自然生態 教育部

延伸閱讀

林右昌分享基隆經驗 黃秀芳：營造彰化文化品牌

馬拉松／彰化馬拉松嘉年華有跑有玩 6場特色賽10月起登場

最後一季彰化縣6場馬拉松將開跑 嘉年華式感受濃濃人情味

彰化縣媽祖文化節今祈福典禮 明年二林仁和宮接任爐主

相關新聞

梧棲大庄里長楊維萍病逝 堂弟楊維智參選「接續服務任務」

台中市梧棲區大庄里長楊維萍日前病逝，他已登記年底參選，台中市選委會表示，依規定重新選舉公告該里里長選舉，28日到30日登...

被家長罵仍熱心付出 彰化偏鄉老師黃鵬霖獲杏壇芬芳獎

再過兩天就是教師節，彰化縣芳苑國小教師黃鵬霖熱愛自然生態，4年前到芳苑國小執教，不但參與規畫校本課程，推動「校園家園到海...

手術加復健 女護理師克服旋轉肌群斷裂 可以好好睡一覺

一名50多歲的女護理師，因持續使用雙手來操作儀器，去年開始覺得右肩疼痛，起初不以為意覺得會自行好轉並未就醫，最近卻影響睡...

畫家張素玲42歲罹癌重生 大甲裕珍馨三寶文化館展出插畫

畫家張素玲42歲罹癌「重生」，從此生命大轉彎，她畫出「療癒系」插畫療癒身心靈，「乘著勇敢夢想的翅膀─張素玲療癒系插畫展...

埔心農會開餐廳 巨峰葡萄新吃法開賣驚艷

彰化縣基層農會幾乎有日本殖民時代留下的穀倉，埔心鄉農會委外經營餐廳，民眾在濃濃懷舊風的空間，享用埔心鄉特色農產品巨峰葡萄...

台中大甲文曲路583巷地下水汙濁 住戶裝自來水下月完工

台中大甲文曲路583巷地下水汙濁，居民長期到外面買水，去年乾旱水井又抽不到水，市議員吳敏濟接獲陳情向市府爭取268萬元經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。