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手術加復健 女護理師克服旋轉肌群斷裂 可以好好睡一覺

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
女護理師術後持續復健，一個月後肩關節角度提升。圖／部立台中醫院提供
女護理師術後持續復健，一個月後肩關節角度提升。圖／部立台中醫院提供

一名50多歲的女護理師，因持續使用雙手來操作儀器，去年開始覺得右肩疼痛，起初不以為意覺得會自行好轉並未就醫，最近卻影響睡眠及工作，半夜常痛醒，造成精神狀況不佳。經復健科醫師診斷是旋轉肌群斷裂，後來接受修補手術，並經物理治療復健，現已恢復正常。

部立台中醫院物理治療師沈傳凱說，患者手術後，用三角巾固定一個月之後開始接受物理治療，評估後發現她的肩關節術後腫脹及沾黏，造成關節角度受限，右肩舉高只有30度、外展只有40度，一動就會非常難受，連帶脖子也開始感到疼痛。

因此，他先從疼痛開始處理，把緊繃的肩頸肌肉放鬆，並以消除水腫的手法把肩部的腫脹降低，促進右肩的循環，加上關節鬆動術及牽拉治療等徒手治療手法，改善肩部活動度受限的情況。

另也教導患者回家後須熱敷、自我按摩、自我牽拉等，一個月後肩關節角度提升，可以舉高和外展到90度，外轉也可以達到60度，晚上可以好好睡上一覺。

沈傳凱說，除了徒手治療，也藉由紅繩、彈力帶等訓練，增加肩關節的穩定性及活動時所需要的肌力。患者每天遵守物理治療師教導的回家作業，經過5個月左右的復健期，右肩活動度和肌力慢慢恢復，達到功能性活動的角度，生活自理不成問題。

沈傳凱說，術後的復健很重要，只要患者能接受即時且適當的治療，以及聽從物理治療師指導，回家確實執行，就會有好的結果。

女護理師術後持續復健，一個月後肩關節角度提升。圖／部立台中醫院提供
女護理師術後持續復健，一個月後肩關節角度提升。圖／部立台中醫院提供

復健 患者

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