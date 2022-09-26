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畫家張素玲42歲罹癌重生 大甲裕珍馨三寶文化館展出插畫
畫家張素玲42歲罹癌「重生」，從此生命大轉彎，她畫出「療癒系」插畫療癒身心靈，「乘著勇敢夢想的翅膀─張素玲療癒系插畫展」即日起到11月6日，在裕珍馨大甲三寶文化館免費參觀，展出時間每天上午10點到下午5點，地址在台中市大甲區光明路67號2樓。
乘著勇敢夢想的翅膀─張素玲療癒系插畫展，展出47幅可愛插畫及她的繪本「斯斯找工作」的原畫17幅，她大學唸中文系，寫過小說，她曾開過漫畫店、也學習捏塑，擅長捏製可愛的小飾品。
張素玲從小的夢想是當畫家，42歲時她確診淋巴癌，後又因感冒引發肺炎、敗血症、器官衰竭等，家人簽了多張急救同意書，昏迷6天後，她奇蹟似的醒過來，這場重病讓她突然醒悟到短短數十年的人生，如果沒有真正為自己好好活過豈不可惜，在「賽斯教育基金會」老師的引導下，她決定走上畫畫這條路，四處拜師學藝，從代針筆禪繞畫學起，接下來也學色鉛筆和水彩。
學畫後，她成為台中市的街頭藝人，插畫作品被印成台中市圖書館的借書證、也出版童書、明信片等，成為她當初想成為的插畫家。
張素玲表示，她從小在森林長大，對花草值物有特別的情感，喜歡畫小女孩、貓咪和鯨魚，喜歡單純美好的事物，透過創作的過程，讓自己回到無憂無慮的童年時光。她說自從開始畫畫以來，許多朋友告訴她，她的插畫讓他們感到非常療癒，其實原本想療癒的是自己，沒想到卻療癒了更多的人，她才明白，原來自己不需要特別做些什麼，只要好好的活出自己精彩的人生，就是對這世界最好的貢獻。
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