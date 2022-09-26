畫家張素玲42歲罹癌重生 大甲裕珍馨三寶文化館展出插畫

畫家張素玲42歲罹癌「重生」，從此生命大轉彎，她畫出「療癒系」插畫療癒身心靈，「乘著勇敢夢想的翅膀─張素玲療癒系插畫展」即日起到11月6日，在裕珍馨大甲三寶文化館免費參觀，展出時間每天上午10點到下午5點，地址在台中市大甲區光明路67號2樓。

乘著勇敢夢想的翅膀─張素玲療癒系插畫展，展出47幅可愛插畫及她的繪本「斯斯找工作」的原畫17幅，她大學唸中文系，寫過小說，她曾開過漫畫店、也學習捏塑，擅長捏製可愛的小飾品。

張素玲從小的夢想是當畫家，42歲時她確診淋巴癌，後又因感冒引發肺炎、敗血症、器官衰竭等，家人簽了多張急救同意書，昏迷6天後，她奇蹟似的醒過來，這場重病讓她突然醒悟到短短數十年的人生，如果沒有真正為自己好好活過豈不可惜，在「賽斯教育基金會」老師的引導下，她決定走上畫畫這條路，四處拜師學藝，從代針筆禪繞畫學起，接下來也學色鉛筆和水彩。

學畫後，她成為台中市的街頭藝人，插畫作品被印成台中市圖書館的借書證、也出版童書、明信片等，成為她當初想成為的插畫家。