埔心農會開餐廳 巨峰葡萄新吃法開賣驚艷

彰化縣基層農會幾乎有日本殖民時代留下的穀倉，埔心鄉農會委外經營餐廳，民眾在濃濃懷舊風的空間，享用埔心鄉特色農產品巨峰葡萄熬製的葡萄蕃茄鍋，順遊鄉農會營造的蔬果園，體驗彰南特有的農村風味。

埔心鄉農會「穀倉餐廳」不是彰化縣第一家，卻是第一家委外經營，避免鄉農會員工兼餐廳員工的工時問題。穀倉餐廳預定11月初開張，目前試營運探水溫，餐廳播放兒歌，餐墊是50年代童玩項目，餐廳燈光壁飾是兒童嬉戲，農特產品「埔心三蜜」的蜜紅葡萄、金蜜芒果、寶島蜜拔（芭樂）擺在入口展示櫃，落實鄉農會當穀倉餐廳房東，志在推廣埔心鄉農特產品的理念。

穀倉餐廳試營運期間，許多地方人士慕名而來。埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞和朋友光顧，各點了餐廳的招牌餐點；許增鏞表示，火鍋類餐飲當道，埔心鄉農會穀倉餐廳的火鍋CP值高，肉類新鮮，標榜蔬果的加了十足蔬果，例如埔心鄉巨峰葡萄高甜度，火鍋湯底有蕃茄的微酸與天然鮮味，不掩蓋葡萄清甜，又例如麻油雞的麻油和雞肉都新鮮，入秋食用感覺很滋補。

埔心鄉農會穀倉餐廳開張一波三折，鄉農會找到現今承包的經營團隊，除了推出經營團隊另外兩家餐廳的麻油招牌鍋物，也履行埔心鄉農會要求把「埔心三蜜」入菜；鄉農會總幹事許增鏞說，目前首推埔心葡萄蕃茄鍋，餐廳經營團隊還在研發金蜜芒果與蜜拔的餐點，希望突破現有口味， 能和葡萄鍋一樣給顧客口感一新的驚艷感。