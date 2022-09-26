民代爭取豐原首座公立網球場 斥資1600萬元拚年底動工

台中巿豐原區「文高一」用地原為第五公墓，現已完成遷葬作業，立委江啟臣和台中市議員陳本添向中市府建議於「文高一」用地興建網球場，現已爭取到1600萬元經費，正進行設計作業，力拚年底動工，民代和各相關單位今天會勘。

市議員陳本添今天邀立委江啟臣、台中市政府運動局、豐原區體育會及在地網球團體代表到場會勘，持續關注網球場興建計畫，要求行政單位務必掌握規畫時程，盡速執行工程。

台中市議員陳本添指出，「文高一」用地已禁葬30多年，一直未做其他用途，在上一屆市府任內，他已積極要求市府開發，並改建為運動公園，但經二次招標後，皆因盜挖石頭，被地檢署調查而停頓，「文高一」用地面臨荒廢。

陳本添表示，盧秀燕市長上任後，他曾和江啟臣委員專程拜訪盧市長，請盧市長協助此案，後也持續向運動局追蹤進度。經過多次溝通，盧市長要求建設局找土方，填平遭盜挖石頭後留下的大洞(約5層樓深度)，3年來找到2處工地土方，共932輛卡車，總計有1萬3000立方米土方。

立委江啟臣指出，這塊地爭取快10年，從協調公墓遷葬，到爭取規畫運動據點，一路走來歷經種種困難，總算迎來曙光，他表示，在地東湳里、西湳里缺少運動據點，大豐原地區更無一處公有網球場，過去幾年多次與市府進行溝通，在盧秀燕市長主政後，積極推動規畫程序，全案目前正進行設計作業，將興建四面壓克力型網球場及兩座練習牆，若發包順利，可望在年底前動工，將提供喜愛網球運動的朋友嶄新的練習場地。

江啟臣表示，要如何運用現有經費做妥善規畫，行政單位與施工單位必須與地方仔細協調，除停車問題、廁所設置、周圍環境綠美化也該納入規畫，甚至附近未使用的閒置土地也應進行綠化。