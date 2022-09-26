大甲溪高灘地非灌區水源不穩 楊瓊瓔爭取2900萬元改善

台中后里大甲溪高灘地屬非灌區農田，長年靠牛稠坑溝尾水灌溉，農民反映土溝滲漏致水量不足，立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添爭取1680萬元進行第一期引水路改善工程，去年11月中完工，再爭取二期工程，農田水利署已核定2900萬元經費，市府水利局預計年底前發包，明年9月底前完工。

立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添另爭取水保局200萬元經費改善牛稠坑溝引水路旁舊社農路，相關單位今天會勘后里區牛稠坑溝引水路第二期改善工程，台中市政府水利局、農水署台中管理處、后里區長賴同一、公館里長馮詠淮及廖明田、許金水等多位農民到場。

水利局說明，大甲溪高灘地農田非屬農田水利署所轄灌區，既有灌溉水源來自牛稠坑溝尾水，牛稠坑溝引水路第2期範圍現況多為土溝，存在嚴重滲漏問題，且部分渠底老舊破損，導致灌溉水量不足。為增加輸水能力，將新建混凝土溝引水路 1600公尺、既有RC溝改善170公尺、並增設分水閘門3座，以維持下游高灘地灌溉用水。

市議員陳本添說，大甲溪北岸其實有牛稠坑溝穩定水源，卻因缺乏完善灌溉設施，農民看得到水卻用不到；二年前爭取農水署及台中市政府水利局進行第一期引水道改善，讓區域內良田有穩定水源，可種植優質的農產品。

楊瓊瓔表示，后里牛稠坑溝引水路改善工程，起因是農民向水利署租用大甲溪高灘地耕作，近年水量少、缺水灌溉，影響務農困難而陳情；經她調查，發覺過去位於非灌區外的農業灌排設施往往被忽略，農水署不應忽視，需有效的支持非灌區排水設備。