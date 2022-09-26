南投虎頭山多髮夾彎 遊覽車開上山、停車都惹議

南投埔里虎頭山是知名景點，但其聯外道路陡峭有髮夾彎，大客車車行較危險，仍常有遊覽車上山，行駛登頂後又占用多個小客車格停放惹議；日管處表示，現行路況未禁行甲、乙類大客車，將轉知權責單位會勘討論拓寬改善或明令禁行。

台灣地理中心碑區域前年納入日月潭國家風景區，其區域內的虎頭山除了有飛行傘運動，更是登高遠眺市區、夜景的最佳地點，日管處去年起整建停車場、登山步道，並增設景觀平台及公廁等，完善周邊休閒遊憩設施，讓居民、遊客很有感。

近期卻有民眾反映，前往虎頭山的遊客變多，其中不乏滿載遊客的大型遊覽車，但通往山頂的聯外道路陡峭，大客車車行不易，更因途經多個髮夾彎，大客車必須得越過中線才能過彎，影響對向人車危險，下坡過彎更是險象環生。

而大型遊覽車涉險開上虎頭山頂，山上停車場也沒有大客車停車格，遊覽車索性就橫停占用多個小型車停車格，停車格驟減，更因車體龐大比停車格還大，因此超出到道路上，恐影響其他車輛行駛，民眾盼相關單位能加強管理。

對此，日月潭國家風景區管理處表示，虎頭山聯外道路「知安路」並未禁行甲、乙類大客車，按規定遊覽車可以行駛，但基於當地路況及安全考量，確實不建議遊覽車上山，因此將轉知縣府、警方及公所等權責單位會勘討論拓寬改善或禁行。