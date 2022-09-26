大甲「金媽祖」司法偵結不起訴 盧秀燕：尊重司法

大甲鎮瀾宮將信徒還願的百萬面金牌，鎔鑄雕成高4.2尺、270公斤的「金媽祖」，有人去年底向台中地檢署檢舉，指稱金媽祖非純金打造、懷疑廟方私吞剩餘黃金。檢方偵結，逾10年追訴期不起訴，並指金媽祖內部「銅製實心」。民進黨議員今聯合質詢，要求市府調查。市長盧秀燕強調，司法偵辦權比行政偵辦還大，基本司法已偵結，尊重司法偵結的結果。

鎮瀾宮董事長顏清標說，金媽祖是純金打造，絕對禁得起考驗。打造「金媽祖」的工匠柯建華也說「金媽祖」確實「銅製實心」，因若是要以完全的黃金打造4.2尺高的神像，須用到2噸的黃金，根本沒有麼多黃金。他解釋，金媽祖是以銅塊製模，以銅為骨架，276公斤的黃金熔鑄組裝而成。

市議員陳淑華、蕭隆澤、楊典忠聯合質詢說，這關係廣大的媽祖信徒，對台中地檢署證實大甲鎮瀾宮「金媽祖」非純金打造，銅製實心，陳淑華說民政局沒有監督，聞訊卻未啟動調查。民政局長吳世瑋說，這是民國94年、17年前的事， 司法都偵結了。

吳世瑋說，全台中市的財團法人宮廟這麼多，要調查也必須依法，目前沒有相關的法令可讓地方政府調查已偵結的相關案件。