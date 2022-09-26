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沙鹿明秀公園多功能管理中心上梁 預計明年啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區明秀公園多功能管理中心，今天舉行上梁典禮。圖／中市副議長顏莉敏服務處提供
台中市沙鹿區明秀公園多功能管理中心，今天舉行上梁典禮。圖／中市副議長顏莉敏服務處提供

台中市沙鹿區明秀公園多功能管理中心今天舉行上梁典禮，台中市副議長顏莉敏表示，她代表鄉親們反應地方需求，也謝謝台中市政府順從民意，才能成功催生這座明秀公園多功能管理中心，管理中心預計今年底完工，明年可啟用。

顏莉敏說，沙鹿區埔子里人口眾多在地感情相當緊密，每次到地方活動、聚會時，苦無適合場地能使用，埔子里活動中心歷經長時間的爭取，最後在中市長盧秀燕上任後拍板定案，顏莉敏感謝埔子里蔡伶青里長積極替里民反應需求。

明秀公園多功能管理中心將於今年底完工，明年啟用，顏莉敏表示，這座明秀公園多功能管理中心為四層建築，功能多元，從基本的公園管理室、社區教室、會議室等空間，也囊括地方活動相當期待的廚房以及媽媽教室，也設計閱覽室等功能，符合全齡的使用需求。

台中市沙鹿區明秀公園多功能管理中心，今天舉行上梁典禮。圖／中市副議長顏莉敏服務處提供
台中市沙鹿區明秀公園多功能管理中心，今天舉行上梁典禮。圖／中市副議長顏莉敏服務處提供

台中市 廚房 建築

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