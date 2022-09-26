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中市備役役男演訓 蓄積戰時支援災防動員能量

中央社／ 台中26日電

台中市政府今天召訓替代役備役役男，安排初級救護教育訓練課程，市長盧秀燕表示，期勉役男透過訓練，蓄積戰時支援災害防救及緊急救護人力的動員能量，攜手守護家園。

「111年替代役備役役男演訓召集」上午在台中市政府登場，召訓台中市備役役男245名，並代訓內政部警政署警察役55名及消防署消防役43名，共計343名（退役8年內）備役役男，安排初級救護教育訓練課程。

盧秀燕在開訓儀式中致詞表示，平時多一分準備、戰時就少一分損害，因此市府定期召集役男進行演訓，目的在於確保後備役男隨時能保持、強化對救護的認識，當國家有難、社會有災害時，能迅速召集役男投入相關保衛、救災工作。

盧秀燕指出，這場演訓相當重要，343名備役役男今天全員到齊、準時到達，她以台中市的青年為榮，對於大家展現出對國家、對社會的責任感，表示肯定和感謝。

民政局長吳世瑋表示，民國89年國家開始實施替代役制度，提供年輕朋友另一種服役管道，以回饋社會方式來履行國民應盡義務；另105年起備役替代役男更需接受每次1日以內、每年至少實施1次的演訓召集，盼透過訓練加上各兵役系統的整合，在發生重大災難時能各司其職保護國家、維持社會安定。

吳世瑋指出，自109年起服替代役役男均須接受完整的初級緊急救護員（EMT1）訓練，並取得合格證照，以發揮替代役在全國各地救護的量能。

替代役男 台中市 盧秀燕

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