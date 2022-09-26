梧棲大庄里長楊維萍病逝 堂弟楊維智參選「接續服務任務」

台中市梧棲區大庄里長楊維萍日前病逝，他已登記年底參選，台中市選委會表示，依規定重新選舉公告該里里長選舉，28日到30日登記，楊維萍的堂弟楊維智今天宣布，自己將在30日登記參選該里里長，他說「維萍的任務，維智來完成」。

楊維萍因病送醫，本月21日清晨過世，他登記參選爭取連任里長，該里有另一名參選人，台中市選舉委員會表示，依選罷法第30條第2項規定，公職候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，導致該選舉區的候選人數未超過，或不足該選舉區應選出的名額時，應即公告停止選舉，並定期重新選舉。

經審議後依選罷法相關規定，公告停止該選舉區選舉，並定期重新選舉，重新登記日再公告，台中市選舉委員會預告大庄里長選舉，9月23日重新選舉公告、24到30日領表、28到30日登記。

浩天宮管理委員會副總幹事楊維智今天在臉書寫「維萍的任務，維智來完成」，他也是梧棲區大庄里守望相助隊長、清水分局梧棲民防分隊長，他說經家族會議討論決定，推出他參選大庄里長，接續堂哥楊維萍為民服務任務，他預計30日到選委會登記參選。

梧棲區長溫國宏去年3月曾代表台中市長盧秀燕送蛋糕，祝楊維萍生日快樂，溫國宏說，楊里長熱心公益，積極爭取社福資源，楊里長也擔任梧棲區調解委員，公正公平的調解功力及效能，熱忱服務的精神與敬業態度，一向深受鄉親肯定；楊維萍也曾任梧棲鎮民代表為民喉舌、監督鎮務，積極為民服務，待人親切熱忱，從擔任代表到里長職務，十年來如一日。