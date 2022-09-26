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華邦電認養后豐鐵馬道 發揮企業社會責任精神

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦電與台中市觀光局進行后豐鐵馬道企業認養合作。右為華邦電總經理陳沛銘。圖/華邦電提供
華邦電與台中市觀光局進行后豐鐵馬道企業認養合作。右為華邦電總經理陳沛銘。圖/華邦電提供

記憶體大廠華邦電（2344）與台中市觀光局進行后豐鐵馬道企業認養合作，24日共同辦理后豐鐵馬道認養立牌活動，由台中市觀光局林鴻文主任秘書及華邦電子陳沛銘總經理率領逾500名同仁及眷屬到現場一同參與，攜手守護台中市公共遊憩設施的環境整潔及提升遊憩的品質。

華邦電表示，「后豐鐵馬道」路段由原來的台鐵舊山線整建，沿途風景秀麗景觀多樣，更有百年以上雄偉壯觀的花梁鋼橋及清淨幽深的九號隧道，是台灣極具特色的運動休閒人文景點，也是闔家假日休閒的好去處。

華邦電為回饋總部所在的台中地區，進一步發揮企業社會責任精神與在地環境共好，向台中市政府表達意願希望能以實際行動協助台中地區之環境與人文公益，最終與台中市觀光局共同選定了后豐鐵馬道區段的維護認養，由華邦負責定期道路清掃、樹木疏枝等工作，以維護后豐鐵馬道的美觀與安全。

華邦電深耕公益多年，「關懷社會弱勢、重視環境永續、善盡社會責任」是華邦電企業社會責任的永久承諾。為落實關懷社會，服務大眾及友善環境的理念，歷年來華邦電子利用其核心能力、集結公司內部資源與員工的熱誠與愛心，關注兒少照護、扶助弱勢、學術贊助、藝文活動與公益推廣等領域。

未來，華邦將持續秉持「誠信經營、當責團隊、熱情學習、積極創新、永續貢獻」等企業核心價值，持續投入資源發揮ESG正向影響力，實踐企業永續發展的承諾，並朝向實現「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍的願景邁進。

台中市 華邦電

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