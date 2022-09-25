彰化縣媽祖文化節今祈福典禮 明年二林仁和宮接任爐主

彰化縣媽祖祈福文化節今天下午在王功福海宮舉行聯合祈福典禮，彰化縣長王惠美並在13間媽祖聖駕前擲筊請示明年爐主宮廟，最後由二林仁和宮獲得二個聖杯，接任2023年新爐主。

王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等13間媽祖神尊今天舉行聯合祈福典禮，並在熱鬧祈福晚會表演及直播摸彩中結束三天媽祖文化節活動。