彰化縣媽祖文化節今祈福典禮 明年二林仁和宮接任爐主
彰化縣媽祖祈福文化節今天下午在王功福海宮舉行聯合祈福典禮，彰化縣長王惠美並在13間媽祖聖駕前擲筊請示明年爐主宮廟，最後由二林仁和宮獲得二個聖杯，接任2023年新爐主。
王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等13間媽祖神尊今天舉行聯合祈福典禮，並在熱鬧祈福晚會表演及直播摸彩中結束三天媽祖文化節活動。
王惠美說，今年是媽祖飛升得道1035年，由13間宮廟共同舉行祈福典禮，感謝今年福海宮主委洪福義帶領團隊將繞境祈福活動辦得有聲有色，也感謝12間宮廟共襄盛舉出陣頭與轎班神尊等共同助陣，今日也擲出2023年彰化縣媽祖祈福文化節交由二林仁和宮值年爐主，相信透過地方廟宇、社團、公所、縣府等協助，能夠將媽祖文化繼續推廣，使媽祖慈悲為懷的精神發揚光大、共沐神恩、國泰民安。
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