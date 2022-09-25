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時力彰縣黨部募款餐會席開30桌 6參選人誓言擊出全壘打

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，主席陳椒華（左5）帶領6名參選人，誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，主席陳椒華（左5）帶領6名參選人，誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供

時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，在主席陳椒華、立法委員邱顯智及各縣市參選人，以及環團、文化界人士及支持者到場力挺下，時力彰化縣6名參選人誓言擊出全壘打，為民意發聲。

時代力量2018年初試啼聲，在彰化獲得一席縣議員吳韋達 ，並且在2020年獲得彰化縣57452張政黨票支持，在年底五合一選舉進而推出6名參選人，希望能開拓更大空間，但時代力量沒有傳統政黨的龐大資源，目前選舉經費不足，期望透過此次募款餐會，湊齊選舉經費，讓改變繼續。

今天的募款餐會，包括黨主席陳椒華、立法委員邱顯智、秘書長白卿芬、桃園市議員簡智翔、新竹市議員蔡惠婷等，均前來參加，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃、台灣水資源保育協會理事長蔡志宏、台灣土地正義行動聯盟前理事長陳致曉、懷抱協會理事長王雅玲、東方中醫總院副院長翁銘祐等，也都前來相挺。

他們分別上台致詞，表示認同對於時代力量在台灣與彰化的努力，過去四年吳韋達議員團隊在彰化打拼，無論質詢、交通會勘、環保守護等，成績都是有目共睹，現在整個團隊開枝散葉，年底一定要全部選上，也感謝年輕人們願意站出來改變自己的家鄉。

餐會中，由參選人表演節目，彰化市東區代表參選人黃宥馨彈奏電子琴，員林議員參選人鄭宇焱更自彈自唱歌曲向前行，所有候選人也一起上台齊唱，期待著齊步向前，一起創造一個更好的彰化。

餐會最後，時代力量黨主席陳椒華一一授予戰旗給6名參選人，分別是彰化芬園花壇區議員參選人吳韋達、員林大村永靖縣議員參選人鄭宇焱、彰化市東區代表參選人黃宥馨、彰化市南區代表參選人 王威程、秀水鄉民代表參選人陳昀志、埔心鄉民代表參選人黃金吉。

時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，支持者反應十分熱烈。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，支持者反應十分熱烈。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，主席陳椒華（左5）帶領6名參選人，誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，主席陳椒華（左5）帶領6名參選人，誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，6名參選人誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，6名參選人誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，主席陳椒華（左5）帶領6名參選人，誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供
時代力量彰化縣黨部今天舉辦募款餐會，現場席開30桌，主席陳椒華（左5）帶領6名參選人，誓言擊出全壘打，為民意發聲。 圖／時代力量提供

2022大選 彰化縣選舉 時代力量 陳椒華

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