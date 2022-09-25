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彰化百大商品成果發表 彰化味是優良業者的堅持

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化百大商品徵選活動頒獎典禮暨成果發表會今天在溪州公園舉行，並舉辦特賣活動。記者林宛諭／攝影
彰化百大商品徵選活動頒獎典禮暨成果發表會今天在溪州公園舉行，並舉辦特賣活動。記者林宛諭／攝影

彰化百大商品徵選活動頒獎典禮暨成果發表會今天在溪州公園舉行，並舉辦特賣活動，彰化縣長王惠美說，彰化建縣即將300年，孕育許多傳統老店，也累積很多優秀創新好禮，百大優質商品背後，都代表商家對產品的堅持與驕傲，彰化最近活動多元，也歡迎大家暢遊彰化，並挑選精緻伴手禮。

　　王惠美說、從眾多參賽商品中精選出百大優質商品實在不容易，每樣商品都將彰化元素與特色融入，充滿彰化味，也從中再精選出十大金質獎，包括朝和餅舖、寶珍香、台明將、富雨洋傘、台灣優格、寶大農產食品、蕭家金蜂園、員林食品、宜秦食品、「廣源良」，還有11萬臉書用戶票選出的最網路最佳人氣獎的「花壇鄉農會」。

本次評選出的百大優質商品以食品類最多有73件，包括醬油、米、蜜餞、茉莉香特色茶、糕點等，非食品類27件，有織襪、積木磚、雨傘等，將彰化縣300年來的軟實力展現出來。

縣府經濟暨綠能發展處表示，這次透過專家評選與網路票選，選出百大優質商品後，後續縣府已持續開拓社群團購、邀請蔡季芳老師在中農博彰化百大商品攤位現場直播，透過線上線下行銷並進，和業者一起在後疫情時代，突破地域的框架讓特色產業增加「帶貨量」。

彰化縣府與彰化縣農會今天也在溪州公園舉辦彰化畜產嘉年華「彰化豚肉好食節」活動，包括健康豬肉及農特產品展售、休閒農業暨農事四健家政成果展、闖關遊戲及打卡送好禮等活動。

王惠美說，彰化是養豬大縣，佔全國第3，養豬頭數約75萬8千頭，總產值高達100億元，縣府推動「彰化健康豬」品牌，希望為消費者把關，讓消費者能吃得更安心。

彰化縣府行銷多元物產，包括9月24日到10月2日於溪洲公園舉辦中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會，規劃七大展區，另有中部五縣市的農特產展；10月1、2日在二林文化教育園區有「彰化御品乳牛節」。

10月8日到16日於田尾鄉舉辦田尾園藝設計展，有18處展區，讓大家了解到田尾鄉處處有驚喜。另有連續9日商家品牌日活動、3場質感大師座談、人氣王票選活、集章送好禮，附近鄉鎮有北斗肉圓商圈，溪州羊肉爐等特色美食，可來場看展美食之旅。

彰化百大商品徵選活動頒獎典禮暨成果發表會今天在溪州公園舉行，並舉辦特賣活動，彰化縣長王惠美也為百大商品行銷。記者林宛諭／攝影
彰化百大商品徵選活動頒獎典禮暨成果發表會今天在溪州公園舉行，並舉辦特賣活動，彰化縣長王惠美也為百大商品行銷。記者林宛諭／攝影

王惠美 農會

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