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彰化第一座運動輕航機飛行場開幕 串連環狀旅遊圈
彰化縣第一座合法大型運動輕航機飛行場地落腳在溪州鄉，縣長王惠美參加開幕活動時表示，順風飛行協會推廣的飛行活動極具創新且是高科技活動，希望未來可以與彰化觀光資源結合，帶動周邊觀光產業發展。
順風飛行協會24日在彰化溪州飛行場舉辦溪州飛行場開幕剪綵儀式，王惠美說，溪州飛行場是在縣府團隊與交通部民用航空局共同輔導協助下完成，占地5公頃，是全台灣最具高質感的合法飛行場地，有利在彰化推廣飛行活動與彰化縣觀光資源結合契機。
王惠美說，順風飛行協會成員都是戰鬥機退役飛官，有豐富的飛行技術及經驗，以最專業、安全的設備與技術推廣飛行活動，讓愛好飛行活動的朋友們可以來彰化安心學習，體驗飛行，一圓飛向天空的夢想。
順風飛行協會理事長饒自強說，日前比利時有19歲與16歲的小姐弟陸續以輕航機完成環遊世界壯舉，輕航機在歐美是很熱門的空中運動，但極具專業性，並要兼顧安全性，設飛行場佔地要夠大，且要通過環評，溪州的輕航機飛行場宛如小型的桃園機場。
饒自強說，他們用的鯊魚運動競賽飛機連續8年獲全世界評比第一名，安全性和操控性極佳，目前若要學習駕駛輕航機採入會制，也開放給民眾搭飛行員駕駛的輕航機做空中體驗遊程，未來會定期有飛行表演秀。
王惠美說，彰化觀光資源得天獨厚，東北角有知名的八卦山大佛風景區，西北角有全台最熱門打卡景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心、鹿港古蹟老街、緞帶王觀光工廠及玻璃廟，西南角則有王功濱海採蚵遊憩區，及可近距離欣賞紅樹林生態的芳苑海空步道，加上東南角再添可體驗飛行活動的順風飛行協會溪州飛行場，將串連成彰化縣環狀旅遊圈。
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