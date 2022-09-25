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台中將有兩座200公尺超高大樓 盧秀燕：嚴審消防公共

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李天生提醒市府，中市將有兩座超高大樓誕生，消防與避難逃生設備應嚴格要求。市長盧秀燕表示會嚴格審查。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李天生提醒市府，中市將有兩座超高大樓誕生，消防與避難逃生設備應嚴格要求。市長盧秀燕表示會嚴格審查。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李天生指出，台中 西屯即將有兩座逾200公尺的超高大樓，他問消防局是否有能力因應超高大樓火警？避難及消防如何嚴格要求？市長盧秀燕說，其中一座台中商銀總部是在她前任取得建照，依法須嚴格要求相關設備。她強調，市府會嚴格審查。

台中市人口280萬，工商發達，大樓林立，即將產生2棟超過200公尺高的摩天大樓。同是位在西屯區的市政路與河南路口，「台中之鑽」高225公尺，將作為台中商銀總部、飯店；興建地上38層、地下10層的超高大樓，預定2023年完工。對面則有豐邑建設興建另座超高大樓，預定地上46層、地下8層的商辦，高201.5公尺，已通過環評，取得建築執照，進行都市設計審議中。

議員李天生指出， 9月16日下午，中國大陸湖南長沙，218公尺高的中國電信大樓起火，燒成一條火柱，令人怵目驚心，他詢問都發局與消防局，針對超高大樓的消防與逃生等設施如何要求？

消防局目前列管，達供公眾使用建築範圍6層及以上的集合住宅，共5142處。列管16層及以上的建築物，共588處。消防局配置消防雲梯車21輛，30米以上有17輛、50米以上4輛。消防局長曾進財說，超高大樓的消防與逃難設施等，兩局均會嚴格要求。

市長盧秀燕說，近日來地震、大樓火災案件不斷，引起大眾重視社區大樓的公共安，她要求一定「嚴格審查」依規定辨理。有兩個關鍵點，一是取得建照前，市府須依公安規定，鉅細靡遺檢視，但其中一座在她前任已取得建照；在發使照時，一定會嚴格要求與審查。

台中之鑽預定明年完工，高達225公尺，將是台中第一高樓。圖／取自Google map 街道圖
台中之鑽預定明年完工，高達225公尺，將是台中第一高樓。圖／取自Google map 街道圖

建築 議員 盧秀燕

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