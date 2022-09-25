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南投次世代疫苗今開打 民怨：按時間報到 前面還排500人？

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣今天開打次世代莫德納疫苗，南投市的接種站湧進爆量人潮，現場亂成一團惹民怨。圖／沈夙崢提供
南投縣今天開打次世代莫德納疫苗，南投市的接種站湧進爆量人潮，現場亂成一團惹民怨。圖／沈夙崢提供

南投縣今天開打次世代莫德納疫苗，南投市的接種站不到2小時發出上千張號碼牌，接種人潮超乎預期，民眾全擠在等待區或找陰涼處躲太陽，現場亂成一團惹民怨，衛生局急安撫，保證一定都會打完，也呼籲，多利用平日到醫療院所接種。

南投縣上周起發放通知單給65歲以上長輩，告知今天次世代疫苗開打，並通知梯次，同時也透過加強宣導，呼籲符合資格者多利用假日接種站，多管齊下，南投市的接種站今上午8時30分就湧現大批接種人潮，卻也引爆接種亂象。

「照通知單時間來也要等？」不少長輩今天按照通知單準時在上午10時30分（第二梯次）抵達在慈濟南投聯絡處的接種站，一到場就看見聯絡處外擠滿了人，按規定報到卻拿到上千號的號碼牌，一問前面還有500多人在排隊整個傻眼。

此外，南投市今天艷陽高照，接種站外僅搭設4處棚架供民眾坐著等候，但現場湧進爆量人潮，等待區域擠滿人不夠坐，長輩們只好找陰影處等，有些行動不便只好坐在太陽等，但等了1、2小時，等到火氣都上來，頻詢問工作人員或離開。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢接獲民眾抱怨後到場關心，她怒批，疫情發生2年多了，南投縣安排疫苗接種老是這種狀況，時好時壞，總是讓老人家在曬太陽、淋雨等打疫苗，發通知單分批，現場卻又不按通知單發號碼牌，導致亂成一團。

對此，衛生局長陳南松坦承今天的接種人潮超乎預期，但他也解釋，隨國內疫情規範持續鬆綁，民眾打疫苗意願較低落，先前發出5萬張通知單要符合資格的長輩來打疫苗，最後僅有1000多人接種，這次才會採發通知及現場排隊並行施打。

而近期假日接種站人潮並不多，就按常態規劃，未料不少民眾在等次世代疫苗，才會湧現爆量人潮，現已加派人員在現場發放水或飲料安撫長輩，也保證有拿到號碼牌，想今天打一定都打得到，不想等，平日到醫療院所接種也一定打得到。

南投縣今天開打次世代莫德納疫苗，南投市的接種站湧進爆量人潮，現場亂成一團惹民怨。圖／沈夙崢提供
南投縣今天開打次世代莫德納疫苗，南投市的接種站湧進爆量人潮，現場亂成一團惹民怨。圖／沈夙崢提供

次世代疫苗

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