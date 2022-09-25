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台中大安農會米食推廣活動 也感謝幕後功臣媽媽們
因疫情延後舉辦的台中大安區米食推廣暨歡慶母親節活動，今天在大安國民中學禮堂舉辦，推廣在地農特產品米食、青葱、生鮮肉品等產銷履歷食材，也藉由米食推廣活動，感謝每位辛勞的母親。
大安區農會總幹事蔡建宗表示，藉由米漢堡DIY活動推廣在地農特產品米食、青葱、生鮮肉品等TAP食材，倡導「吃在地，食當季」推展大甲區、大安區及外埔區農特產品，凝聚鄉親向心力。
大安農會表示，今天活動由產地到餐桌的食農教育體驗了解在地優質的農特產品、推廣正確的飲食觀念和教育消費者地產地銷的重要性，也鼓勵農村婦女社會參與，透過活動舞蹈表演，培養興趣同時也培養自我認同，促進農村婦女社會參與率。
總幹事蔡建宗表示，安農核心價值為「安心呷‧農為您，共好和公益」，農民好、農業好、農會才會跟著好，大家一起做公益，他感謝默默付出的家政媽媽們，強調未來會繼續實際行動，用真情、用真愛、用真心為社會盡一份責任，持續各項公益活動。
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