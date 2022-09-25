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台中后里親子健行2千人參加 盧秀燕鼓勵市民走出戶外

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里今天舉辦親子健行2000人參加，市長盧秀燕到場鼓勵運動。圖／台中市新聞局提供
台中后里今天舉辦親子健行2000人參加，市長盧秀燕到場鼓勵運動。圖／台中市新聞局提供

台中市后里區體育會今天在后里游泳池旁籃球場辦理體育大會師親子健行活動，2000人參加，親子同遊，中市長盧秀燕到場表示，台中疫情逐漸減緩，她鼓勵市民走出戶外、促進健康，也提醒大家還是不可掉以輕心，台中是酷城市，要酷運動、酷健康。

盧秀燕表示，她感謝台中市后里區體育會在理事長王和棋及創會理事長兼市議員陳本添的領導下，舉行盛大親子健行活動，活動規畫完善，今天風景與天氣都很好，民眾可以抬頭看看天空，希望大家好好享受。

盧秀燕說，市府關心、守護市民健康，除運動、飲食、良好作息外，疫苗保護也很重要，明、後兩天將開設75歲以上長輩快打站，注射第三劑、第四劑或第五劑次世代疫苗，家中75歲以上長輩會接到民政局發的疫苗接種通知單，提醒大家記得接種。

她說，10月3、4日將開設65至74歲次世代疫苗快打站；6個月大到5歲的幼兒則於10月8、9日開設快打站，民政局也會發送疫苗接種通知單施打第二劑疫苗，若第一劑沒接種也歡迎前往接種，設籍台中市的長輩及幼兒，符合接種資格、接種間隔未收到通知單者，也歡迎前往快打站接種。

中市運動局長李昱叡表示，后里區體育會辦理健行活動多年，已成為后里年度重要活動，歷次參與人次都達千人，這次活動路線自后里游泳池旁籃球場出發，到后里環保公園，讓民眾能沿著環形步道欣賞迎風搖曳的波斯菊花海，體驗健走運動樂趣，希望民眾培養規律運動習慣，帶動城市運動風氣。

今天活動，盧秀燕和立委楊瓊瓔、市議員陳本添、張瀞分、王朝坤、運動局長李昱叡、民政局長吳世瑋、市政顧問吳信、后里區長賴同一、后里體育會理事長王和棋、后里區農會秘書白夏朗、墩北里長李雨庭、義德里長謝榮慶等人都到場。

台中后里今天舉辦親子健行2000人參加，市長盧秀燕到場鼓勵運動。圖／台中市新聞局提供
台中后里今天舉辦親子健行2000人參加，市長盧秀燕到場鼓勵運動。圖／台中市新聞局提供

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