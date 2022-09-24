彰化新住民女力上牆 二林圖書館迴廊換新裝

彰化縣二林鎮立圖書館建齡逾30年，鎮公所請嫁作二林媳婦的新住民藝術家王莉彩繪迴廊牆壁，空間頓時亮麗，洋溢地方色彩，鎮公所今天舉辦揭幕儀式，另將編列預算明年美化縣立圖書館的外牆。

二林鎮立圖書館迴廊牆壁彩繪，首創彰化縣鄉鎮市圖書館跨樓層大面積彩繪先例，到二林鎮立圖書館的民眾無不驚艷，鎮公所今天發表彩繪歷程，王莉同時舉辦半日畫展，民眾可比對迴廊牆壁彩繪，確認「無抄襲之嫌」。

鎮立圖書館館長張朝淳說，鎮長蔡詩傑認為鎮立圖書館老舊，牆面灰暗，希望改造空間，他想起新住民藝術家王莉曾開畫展，展出她所畫的二林木棉花、美人樹，經聯繫和交流觀念，王莉一周內交來3張草稿，鎮長蔡詩傑欣然同意彩繪牆壁，但不希望墨守成規，可以有更寬廣的想像。

王莉表示，第一次挑戰有高度的作畫，通常作畫時會專心忘我，她坐在鷹架上彩繪牆壁，有時擔心畫得入神掉下來，或許「為母則強」給她勇氣，3周內畫完一到二樓的迴廊牆壁，畫了木棉花，畫了書和門，代表書中自有黃金屋，多讀書等於打開一扇門看到不同的世界。

蔡詩傑對王莉的創作十分滿意，已和張朝淳討論，將編列經費全面美化鎮立圖書館外觀，至於美化的方式、圖案設計有待進一步研究，期待二林鎮立圖書館成為縣內最美的圖書館，給民眾美麗的參觀和閱讀經驗。