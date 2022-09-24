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彰化新住民女力上牆 二林圖書館迴廊換新裝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮立圖書館長張朝淳促成新住民畫家王莉彩繪鎮立圖書館環形樓梯牆面。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮立圖書館長張朝淳促成新住民畫家王莉彩繪鎮立圖書館環形樓梯牆面。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮立圖書館建齡逾30年，鎮公所請嫁作二林媳婦的新住民藝術家王莉彩繪迴廊牆壁，空間頓時亮麗，洋溢地方色彩，鎮公所今天舉辦揭幕儀式，另將編列預算明年美化縣立圖書館的外牆。

二林鎮立圖書館迴廊牆壁彩繪，首創彰化縣鄉鎮市圖書館跨樓層大面積彩繪先例，到二林鎮立圖書館的民眾無不驚艷，鎮公所今天發表彩繪歷程，王莉同時舉辦半日畫展，民眾可比對迴廊牆壁彩繪，確認「無抄襲之嫌」。

鎮立圖書館館長張朝淳說，鎮長蔡詩傑認為鎮立圖書館老舊，牆面灰暗，希望改造空間，他想起新住民藝術家王莉曾開畫展，展出她所畫的二林木棉花、美人樹，經聯繫和交流觀念，王莉一周內交來3張草稿，鎮長蔡詩傑欣然同意彩繪牆壁，但不希望墨守成規，可以有更寬廣的想像。

王莉表示，第一次挑戰有高度的作畫，通常作畫時會專心忘我，她坐在鷹架上彩繪牆壁，有時擔心畫得入神掉下來，或許「為母則強」給她勇氣，3周內畫完一到二樓的迴廊牆壁，畫了木棉花，畫了書和門，代表書中自有黃金屋，多讀書等於打開一扇門看到不同的世界。

蔡詩傑對王莉的創作十分滿意，已和張朝淳討論，將編列經費全面美化鎮立圖書館外觀，至於美化的方式、圖案設計有待進一步研究，期待二林鎮立圖書館成為縣內最美的圖書館，給民眾美麗的參觀和閱讀經驗。

圖書館 藝術家

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