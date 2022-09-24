東海路思義盃羽球賽因疫停辦2年 今年復辦參賽人數暴增
第六屆東海大學路思義盃羽球賽今天登場，共吸引28支隊伍、200多名球友參加，是歷年來人數最多，喜愛運動的校友與友校菁英齊聚競技交流，賽事精采沸騰。
東海大學路思義盃羽球賽受疫情影響停辦兩年，今年恢復舉辦，開幕儀式由熱情洋溢的啦啦隊表演揭開序幕，加上各地校友熱情贊助比賽獎品與羽球球具，整個球賽會場人潮滿滿，相當熱鬧。
東海大學校友聯誼會會長楊恆輔說，羽球賽因疫情停辦兩年，以往報名人數約10餘隊，今年報名人數與隊伍暴增，共吸引28支隊伍、280多名球友參加，疫情期間大家在家都悶壞了，希望藉著球賽提倡羽球運動風氣，增進羽球競賽水準，提升國民的身心健康，促進校友跟球友的情感交流。
東海大學副校長詹家昌致詞表示，10年前東海大學校會友創辦了校友聯誼球賽，後來就以東海大學著名的路思義教堂為名，這幾年已經逐漸擴大成為全國性的羽球錦標賽，東海大學也結合中部幾所大學的EMBA羽球隊加入競賽，希望能夠加強各大學院校之間的資訊產業連結，提倡運動健身抵抗疫情，讓大家走出生命活力跟陽光，走出進步跟希望。
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