避免愛心資源大爆發 彰縣府「適切」協助貧困溺水童

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到田中鎮公墓殯儀館關心小二學童的家屬，並與社會處長王蘭心討論協助，圖／縣府提供
彰化縣長王惠美今天到田中鎮公墓殯儀館關心小二學童的家屬，並與社會處長王蘭心討論協助，圖／縣府提供

彰化縣溪州鄉小二學童前天放學到莿仔埤圳被沖走溺斃，縣長王惠美今天和社會處長王蘭心、教育處長王智弘慰問學童的家屬，社會處將發給急難慰問金，提供適當協助並引介相關社會資源協助學童的家屬度難關。

溪州鄉沒合適停靈處，小二學童遺體移到田中鎮公墓殯儀館，大庄國小校長呂彥億、大庄村長陳元振都到場關心學童的家屬。社會處表示，小二學童的父母離異，由父親監護，因父親必須工作，學童和就讀小四的姊姊都是祖父照顧，不過一家人同住，學童意外喪生，喪葬費讓貧困家境如雪上加霜，社會處先提供低收入戶的喪葬補助，全力協助喪葬事宜，學校同步協助申請學生平安保險，社工接著轉介民間慈善團體協助家屬。

彰化縣近日發生小兄妹在父親病故後，住家被斷水斷電的事件，短短數日收到千萬元捐款，讓扶助小兄弟的社福機構感慨萬千，前往案家查看的一些民眾也發出檢討聲浪，縣政府今天強調會「適切」協助小二學童的家屬，避免社會濟弱資源過度集中。

社工 捐款

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