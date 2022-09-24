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彰化139線自行車道改善標誌標線 種1公里粉紅風鈴木

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
縣道139線大彰路道路劃設自行車藍色標線，指引單車族方向與補給站據點，友善自行車族。圖／彰化縣府提供
縣道139線大彰路道路劃設自行車藍色標線，指引單車族方向與補給站據點，友善自行車族。圖／彰化縣府提供

縣道139線大彰路是國內知名的自行車路線，但路不平影響安全，彰化縣府從2020年開始改善道路品質，今年再申請中央2千萬經費投入，工程將完成彰化段的最後一哩路，13.3公里的標誌標線也通盤檢討，並在銜接芬園櫻花大道處種植1公里粉紅花鈴木，成為延長版的紅花大道，有機會明年看到花開。

縣道139線一年四季林茂生態最豐富，也因道路起伏蜿蜒優美，常有重機族、自行車族往來，雖被譽為全國前三名生態最豐富的自行車綠色隧道，但道路年久失修，加上路邊樹根時常突起，反成為騎乘自行車的阻礙，陳姓市民說，自行車族為避免被絆倒，閃避道路樹根會騎到路中與車爭道相當危險。

縣府工務處說，139線改善工程主要將補丁路面做到路平，路邊製作30公分高的「路介石」，讓樹根長往地底下，避免破壞路面，沿路也設置護欄，維護民眾安全。

139線改善工程今年7月開工，目前已完成道路改善，工務處說，縣府在縣道139線分期改善，前面包括爭取前瞻基礎建設經費以及縣款投入，已完成路面改善11.7公里，這次範圍從大彰路一段665巷至南投縣界，鋪面改善長度約 1.6 公里及孔蓋下地90處，其中已完成劃設自行車藍色標線，指引單車族方向與補給站據點，友善自行車族。

彰化縣芬園鄉139線大彰路24公里處，有2公里長的「櫻花大道」，沿途種植的550棵櫻花樹，每年2、3月花開吸引遊客朝聖，工務處這次也在花壇到芬園路段銜接櫻花大道種植65棵粉紅花風鈴木，工務處說，將加強澆灌維護，預計最快明年就可看到花開。

彰化台74線與縣道139線交叉大路口車輛多，縣府劃設道路標線提升安全。圖／彰化縣府提供
彰化台74線與縣道139線交叉大路口車輛多，縣府劃設道路標線提升安全。圖／彰化縣府提供
縣道139線大彰路道路改善，13.3公里的標誌標線也通盤檢討。圖／彰化縣府提供
縣道139線大彰路道路改善，13.3公里的標誌標線也通盤檢討。圖／彰化縣府提供

自行車 櫻花

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