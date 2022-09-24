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台中外埔區農會100歲！ 盧秀燕贈匾賀生日快樂

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市外埔區農會創會100周年，今在外埔區農會前廣場舉辦慶祝活動，市長盧秀燕出席祝福外埔區農會生日快樂。圖／台中市政府提供
台中市外埔區農會創會100周年，今在外埔區農會前廣場舉辦慶祝活動，市長盧秀燕出席祝福外埔區農會生日快樂。圖／台中市政府提供

台中市外埔位於大甲及大安兩條河川流經，農業經營興盛，外埔區農會積極推廣地方產業，今年適逢創會100周年，今在外埔區農會前廣場舉辦慶祝活動。市長盧秀燕出席並代表市府及市民祝外埔區農會生日快樂，送上匾額「益農利民」，她說，外埔區農會再來100年，繼續為農友及市民服務。

盧秀燕致詞表示，外埔區農會百年來為在地農友服務、照顧民生十分不易，祝福農會生日快樂，除農友的努力外，外埔區農會也積極輔導農民，提高生產、技術研發、行銷農產品，每年營收約1億元，表現良好，很不簡單。

農業局說明，農會積極推廣地方產業，各項評鑑成績優異，也積極發展休閒農業，推動外埔的稻米、紅龍果、芋頭、蜂蜜、葡萄及水流東休閒農業區「五寶一休」，農業局也輔導辦理「稻田彩繪示範」計畫，開發深度農村旅遊行程，吸引遊客認識外埔、行銷在地優質農特產品及人文風情。

農業局表示，今日還安排農特產品品嚐、音樂饗宴、優質紅龍果行銷展售活動、外埔風華時光走廊、趣味遊戲DIY體驗及有獎問答等節目，感謝外埔區農會落實照顧農民的社會責任，並祝福農會下個百年績益宏達。

今日活動，由綠色照顧站長者表演非洲鼓揭開序幕，並邀請盧市長見證台中市愛心食物銀行公益捐贈、表揚第6屆百大青農。今日市議員李榮鴻、農業局長蔡精強、民政局長吳世瑋、社會局副局長陳坤皇、外埔區長葉聯慶均到場祝賀。

台中市外埔區農會創會100周年，今在外埔區農會前廣場舉辦慶祝活動，市長盧秀燕出席祝福外埔區農會生日快樂，並送上「益農利民」匾額。圖／台中市政府提供
台中市外埔區農會創會100周年，今在外埔區農會前廣場舉辦慶祝活動，市長盧秀燕出席祝福外埔區農會生日快樂，並送上「益農利民」匾額。圖／台中市政府提供
台中市外埔區農會創會100周年，今在外埔區農會前廣場舉辦慶祝活動，市長盧秀燕出席祝福外埔區農會生日快樂，並送上「益農利民」匾額。圖／台中市政府提供
台中市外埔區農會創會100周年，今在外埔區農會前廣場舉辦慶祝活動，市長盧秀燕出席祝福外埔區農會生日快樂，並送上「益農利民」匾額。圖／台中市政府提供

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