新手媽遭號誌桿壓癱不放棄 轉院找神經權威治療

彰化縣員林市43歲的陳姓新手媽媽，本月2日上午騎機車亭等紅綠燈時，遭被強風吹斷倒落的紅綠燈號誌桿砸成重傷，目前已轉入普通病房，陳女十分堅強，積極復健，並在本月16日前往轉到高雄義大繼續治療，預計療程告一段落會返回彰化休養。

陳姓新手媽媽在號誌桿重壓下，脊椎錯位肋骨也斷好幾根，彰化基督教醫院表示，陳女轉院前生命跡象穩定，但因胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，評估恢復機會不大。

時代力量議員參選人鄭宇焱表示，陳女身體狀況穩定後，家人提出想到高雄義大找神經顯微重建手術國際權威杜元坤院長治療，希望病情能有所突破，因緣際會下因有朋友認識醫師，在轉介下，陳女已在上周轉院到高雄義大。

鄭宇焱說，針對國賠事宜提供相關法律程序讓家屬了解，但家人目前都把心思放在醫療復健上，希望能有機會康復。

彰化縣府行政處指出，道路號誌管轄機關為警察局，家屬若提出國賠，警局須召開國賠委員會決定賠償金額，警局可再依照契約內容以及最終責任歸屬向廠商求償，這樣的代位權是避免被害人求償無門。

為讓陳女能儘快獲得賠償，彰化警察局表示，已洽查意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理本案，另同步辦理廠商求償及國賠事宜，讓傷者能獲得最高理賠。

為釐清此一事件的責任，彰化縣警察局表示，已在9月12日將本案現場鑑識報告、影像等相關事證，主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實，依法究責，保障新手媽媽及家屬權益。