東螺溪戀戀欒樹節浪漫登場 水環境整治今年底起步走

又到台灣欒樹開花季，被譽為中台灣最浪漫的欒樹節今在溪湖鎮東螺溪畔展開，台灣欒樹綠色隧道下，逾千名民眾攜老扶幼散步，踩著欒樹金黃色落花，聆賞街頭藝人演奏民謠歌曲，逛60個小農與環保的攤位，享受微涼怡人的假日。

東螺溪戀戀欒樹節去年因COVID-19疫情停辦，疫苗東螺溪生態教育園區、湖埔社區大學，今、明兩天在溪湖鎮台灣欒樹綠色隧道舉辦2022東螺溪戀戀欒樹節。今天上午開幕典禮，副縣長林田富代表縣長王惠美致詞，肯定東螺溪生態教育園區、湖埔社區大學執行長林淑玲率領志工改善東螺溪水環境，榮獲國家環境教育獎團體組優等、環保署環保教育小學堂優等獎，具體行動符合聯合國SDGS永續發展目標。

林田富表示，東螺溪得到全國前瞻計畫水環境經費核准六大改善方案，中央補助6.27億元，縣府配合款1.38億元，將透過六個分項計畫全線整治東螺溪全線，縣政府已經動起來，今年底就可以開始做，現在民眾看到東螺溪雜木荒草叢生，經過有計畫的整理，河岸將重現清淨面貌。

林淑玲感謝低調的「幕後推手」立法委員謝衣鳯，積極安排中央官員下鄉考察，了解東螺溪水環坑，並協助縣政府爭取中央補助，給東螺溪翻身的機會。謝衣鳳說，真正的功臣是林淑玲，基於愛護鄉里，只問耕耘、不問收穫的為改造東螺溪環境投注全副心力令她感動，經過多次對話，決定幫助東螺溪生態教育園區、湖埔社區大學完成還原東螺溪風貌的心願。