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潭子金婚鑽石婚暨白金婚表揚 45對佳偶成典範

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區公所今舉辦金婚鑽石婚暨白金婚表揚活動，計有3對白金婚，8對鑽石婚及34對金婚伉儷，場面溫馨。圖／潭子區公所提供
台中市潭子區公所今舉辦金婚鑽石婚暨白金婚表揚活動，計有3對白金婚，8對鑽石婚及34對金婚伉儷，場面溫馨。圖／潭子區公所提供

台中市潭子區公所今舉辦金婚鑽石婚暨白金婚表揚活動，計有3對白金婚(婚齡70年)，8對鑽石婚(婚齡60年)及34對金婚伉儷，台中市政府勞工局局長張大春與代理區長林勳爵頒贈紀念獎牌，各級民意代表與里長共同見證「攜手半世紀 相知一甲子」的婚姻，祝福在場長者都健康、平安。

張大春致詞表示，平凡生活的日常，養兒育女的辛勞，點滴在心頭，對彼此的承諾與永不改變的深情，令人感動，祝福所有伉儷幸福恩愛到永遠。

代理區長林勳爵指出，台中市榮登2021高齡友善城市5星級，也是最宜居的城市，各項社會福利資源充分挹注於老人福利的推動，如65歲以上老人健保補助（所得稅率5%以下），由市政府社會局編列預算辦理，大幅減輕子女經濟負擔。

潭子區公所蒐集2對金婚伉儷，分別為：調解會委員粘豊春先生與粘陳秋日女士、羅東勝先生與羅陳月嬌女士，自結婚50年來的精華老照片編輯成紀錄片，從青絲到華髮，紀錄每個重要的人生旅程，彌足珍貴。

現場邀請 「及第吉笛樂團」演奏懷舊經典樂曲，豐富的音樂饗宴讓金、鑽石、白金婚伉儷回憶美好舊時光，開心接受來賓親友溫馨滿滿的祝福，互相約定更美好的未來。

現場立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃與各里里長、社區發展協會幹部等人均到場，祝賀長者健康、平安。

台中市潭子區公所今舉辦金婚鑽石婚暨白金婚表揚活動，計有3對白金婚，8對鑽石婚及34對金婚伉儷，場面溫馨。圖／潭子區公所提供
台中市潭子區公所今舉辦金婚鑽石婚暨白金婚表揚活動，計有3對白金婚，8對鑽石婚及34對金婚伉儷，場面溫馨。圖／潭子區公所提供

鑽石 台中市 張大春

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