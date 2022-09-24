潭子金婚鑽石婚暨白金婚表揚 45對佳偶成典範

台中市潭子區公所今舉辦金婚鑽石婚暨白金婚表揚活動，計有3對白金婚(婚齡70年)，8對鑽石婚(婚齡60年)及34對金婚伉儷，台中市政府勞工局局長張大春與代理區長林勳爵頒贈紀念獎牌，各級民意代表與里長共同見證「攜手半世紀 相知一甲子」的婚姻，祝福在場長者都健康、平安。

張大春致詞表示，平凡生活的日常，養兒育女的辛勞，點滴在心頭，對彼此的承諾與永不改變的深情，令人感動，祝福所有伉儷幸福恩愛到永遠。

代理區長林勳爵指出，台中市榮登2021高齡友善城市5星級，也是最宜居的城市，各項社會福利資源充分挹注於老人福利的推動，如65歲以上老人健保補助（所得稅率5%以下），由市政府社會局編列預算辦理，大幅減輕子女經濟負擔。

潭子區公所蒐集2對金婚伉儷，分別為：調解會委員粘豊春先生與粘陳秋日女士、羅東勝先生與羅陳月嬌女士，自結婚50年來的精華老照片編輯成紀錄片，從青絲到華髮，紀錄每個重要的人生旅程，彌足珍貴。

現場邀請 「及第吉笛樂團」演奏懷舊經典樂曲，豐富的音樂饗宴讓金、鑽石、白金婚伉儷回憶美好舊時光，開心接受來賓親友溫馨滿滿的祝福，互相約定更美好的未來。