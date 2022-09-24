派出所合署辦公引反彈 南投縣長：中央應補足警力

南投縣信義鄉和社及東埔等基層派出所合署辦公，讓居民擔心衍生基層警力不足等問題，希望南投縣警察局能夠根據原鄉現況慎重考量。南投縣長林明溱說，合署辦公只是暫時警力調整，最重要的還是中央應編列預算支應，補足基層警力，才是長遠之計。

南投縣警察局長黃永志說，派出所聯合辦公的問題，若要維持現狀，全縣還缺158名員警人力，目前已向警政署申請專案處理，也希望中央能儘快補足基層警力，而在未補足人力前，可能就需要調整運作方式採合署辦公，統一調派能更有效運用警力，絕對不是外傳的「裁撤派出所」。

他說，部分派出所實施合署辦公、聯合執勤，是重新調配警力，讓員警休假及服勤時數符合法令規定，深夜巡邏班次也大幅增加，增加見警率，不會對地方治安造成影響。

整併後可增加24小時值班派出所的數量，加強維護治安外，各派出所每日8至22時還是會有同仁值班受理報案及為民服務，目前合署辦公仍在研議階段，會盡量取得地方共識，實施期程則要等警政署統一下令後再開始辦理。