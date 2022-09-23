快訊

外套穿起來！大台北明天「降3度」 這些區域注意大雨

正宮不忍了！開嗆許仁杰：錢都是家用不是被我花光的

南投林管處里山分享 仁愛鄉楓紅雞讓青年返鄉圓夢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
里山織色纖維工坊何珍襄織女分享編織文化。圖／南投林管處提供
里山織色纖維工坊何珍襄織女分享編織文化。圖／南投林管處提供

南投林區管理處與特生中心舉辦中區里山倡議夥伴關係網絡交流，邀集北中南東各區里山實務工作者齊聚一堂，參訪仁愛鄉松林部落，認識泛泰雅文化、椴木香菇生產、傳統編織工藝、楓紅雞品牌營造，達到社區、生態、生產地景永續發展。

仁愛鄉奧萬大發展「林下經濟」，由松林社區理事長高詠斐透過故事牆導覽解說，讓大家認識泛泰雅文化的歷史與特色。

里山織色纖維工坊何珍襄分享，藉由社區林業計畫，復育在地傳統作物苧麻，傳承並回復泛泰雅傳統編織文化，實踐里山精神，讓學員體會到里山推動的辛苦與堅持。

仁愛鄉曲冰部落的品牌「楓紅雞」，讓原本家中畜養的土雞，以奧萬大楓葉為意象打造為「楓紅雞」，成就青年回鄉創業夢想，更復育了山林，發展為農業休閒好去處。

屏東科技大學社區林業中心的「牡丹雞」、原住民深耕德瑪汶協會的「共享雞」，及南投林區管理處的「楓紅雞」，共同分享交流發展經驗及甘苦談，屏東科技大學教授陳美惠、東華大學教授李光中、法鼓文理學院教授黃信勳、特生中心組長薛美莉共同討論，讓里山生態網絡關係更緊密。

南投林管處長李政賢說，林務局推動社區林業，以社區為本發展生物多樣保育行動，與社區、部落共同發展友善環境的在地經濟已逾20年。而連結里山倡議，保全與活用多樣化的地景，配合友善農業的推廣，將各單位及社區結合在一起，共同推動國土綠網，用跨域平台方式，達到社區、生態、生產地景永續發展。

仁愛鄉松林社區理事長高詠斐透過故事牆導覽解說原民文化。圖／南投林管處提供
仁愛鄉松林社區理事長高詠斐透過故事牆導覽解說原民文化。圖／南投林管處提供
里山織色纖維工坊何珍襄分享編織文化。圖／南投林管處提供
里山織色纖維工坊何珍襄分享編織文化。圖／南投林管處提供
南投林管處協助曲冰部落發展品牌楓紅雞。圖／南投林管處提供
南投林管處協助曲冰部落發展品牌楓紅雞。圖／南投林管處提供

南投 屏東

延伸閱讀

新北客家文化攝影展 貼近社區巷弄25日板橋展出

苗栗客家歌謠及採茶戲成果匯演 明後2天在中正堂登場

社區居民怨浪浪太吵 狠心保全將黃狗母子「裝子母車垃圾桶」倒入湖中

邊境將開放 陳其邁：醫療院所、長照機構防疫常規化

相關新聞

彰化縣媽祖祈福文化節CP值高 一次13尊庇佑

農曆九月是媽祖飛昇月，彰化縣舉辦彰化縣媽祖祈福文化節，今年參與活動的13間宮廟媽祖聖駕今天聚齊爐主宮廟王功福海宮，未來3...

邊境「0＋7」將開放 台中搶著預約次世代疫苗

疫情指揮中心昨宣布，邊境「0＋7」預計10月中旬前解封。台中市民眾面對政府防疫寬鬆政策，近期次世代疫苗詢問度高，25日開...

台灣好行集集線下午正式通車 台中干城站串連南投偏鄉

集集鎮是全國知名鐵道小鎮，自然美景與人文風情，每年可吸引無數遊客到訪，台灣好行決定再新添集集線路線，不只可以串連東埔線至...

和美苦情小兄妹3天獲捐千萬 扶助三千多名兒童的家扶中心滿是感慨

彰化縣和美鎮一對苦情小兄妹，因處境堪憐，縣府社會處成立募款專戶，愛心湧入，不到3天就超過千萬元捐款，這還不計入其他管道的...

彰化最幸福的村在這裡 重陽禮金健保補助都加碼

彰化縣溪州鄉水尾村辦公室經費有結餘款，今年重陽敬老禮金加發1千元，430名60歲以上村民今天每人領到7000元，村辦公室...

免受白米斷炊之苦 國際職婦協會捐20萬元募款助弱勢

弘道老人福利基金會台中服務處每月平均提供454名長者午餐，由於資源將告罄，基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，台灣國際職業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。