南投林管處里山分享 仁愛鄉楓紅雞讓青年返鄉圓夢
南投林區管理處與特生中心舉辦中區里山倡議夥伴關係網絡交流，邀集北中南東各區里山實務工作者齊聚一堂，參訪仁愛鄉松林部落，認識泛泰雅文化、椴木香菇生產、傳統編織工藝、楓紅雞品牌營造，達到社區、生態、生產地景永續發展。
仁愛鄉奧萬大發展「林下經濟」，由松林社區理事長高詠斐透過故事牆導覽解說，讓大家認識泛泰雅文化的歷史與特色。
里山織色纖維工坊何珍襄分享，藉由社區林業計畫，復育在地傳統作物苧麻，傳承並回復泛泰雅傳統編織文化，實踐里山精神，讓學員體會到里山推動的辛苦與堅持。
仁愛鄉曲冰部落的品牌「楓紅雞」，讓原本家中畜養的土雞，以奧萬大楓葉為意象打造為「楓紅雞」，成就青年回鄉創業夢想，更復育了山林，發展為農業休閒好去處。
屏東科技大學社區林業中心的「牡丹雞」、原住民深耕德瑪汶協會的「共享雞」，及南投林區管理處的「楓紅雞」，共同分享交流發展經驗及甘苦談，屏東科技大學教授陳美惠、東華大學教授李光中、法鼓文理學院教授黃信勳、特生中心組長薛美莉共同討論，讓里山生態網絡關係更緊密。
南投林管處長李政賢說，林務局推動社區林業，以社區為本發展生物多樣保育行動，與社區、部落共同發展友善環境的在地經濟已逾20年。而連結里山倡議，保全與活用多樣化的地景，配合友善農業的推廣，將各單位及社區結合在一起，共同推動國土綠網，用跨域平台方式，達到社區、生態、生產地景永續發展。
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