五育高中公益畫展 身心障礙者以畫筆描述內心世界

台灣畫話協會與福倫藥局、五育高中、向陽房舉辦「畫話、有影嘸」公益畫展，今天在南投縣私立五育高中開幕，共展出34名身障者創作，以筆代口述說他們豐富的心靈世界。

台灣畫話協會理事長李淑玲說，協會成立10年，致力幫助18歲以上身心障礙者，包括腦性麻痺、智能障礙、肯納症、小腦萎縮、小兒麻痺、唐氏症、肌肉萎縮、罕見疾病、聽障等中重、重度與多重障礙者，培養藝術創作能力取代「說話」，鼓勵學員走出戶外，透過藝術表現豐富人生。

福倫藥局出資贊助「畫話.有影嘸」公益畫展，五育高中提供場地，書畫大師李穀摩，南投縣文化局林榮森贊助字畫供義賣，一起幫助這些身心障礙朋友。

此次畫展有34名身障創作者參與，創作媒材包括油畫、蠟筆、麥克筆、彩色筆、電腦繪圖等。每一幅的創作是身心障礙者歷經身體、心理的努力與艱辛的結果。學員期望透過展覽，讓社會大眾看見自身優勢及價值感，感謝福倫藥局、五育高中、向陽房及各單位共同合作，推動文化平等權與展覽場域無障礙環境。