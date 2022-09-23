8月雨勢造成大豆農損 彰化二林、芳苑符合現金救助
今年因8月間接連大雨，造成彰化縣二林鎮及芳苑鄉剛播種的大豆苗根部嚴重腐爛，估計損害面積達15公頃，比率約3成，經農委會公告符合現金救助標準，受損農戶即日起到9月30日，可到土地所在地鄉鎮公所申報，申請救助。
縣府農業處農務暨植物保護科長黃松欽說，彰化縣去年大豆種植面積約30公頃，今年農民為因應休耕辦理轉作，適逢國際大豆價格飆漲，國內的台灣大豆產業策略聯盟鼓勵農民轉作大豆，並簽約契作，因此今年二期彰化縣大豆種植面積暴增到165公頃，其中二林鎮75公頃及芳苑鄉34公頃，種植面積佔全縣的6成。
黃松欽說，大豆一般多在每年約8月播種，沒想到農民才播種，豆苗才冒出土，八月下旬卻遭接連大雨侵襲影響，造成根部腐爛，致發芽率不佳，尤其二林及芳苑受損最嚴重，初估受損面積達15公頃，損害率約為3成，已達到農業天然災害現金救助超過20%可獲得現金救助的標準。
農業處表示，農民除了可以申請現金救助外，也可以採補植方式補救，盡量減少損失。
農業處表示，兩鄉鎮種植大豆的農民約有30戶，符合申請救助的農民從即日起到9月30日，可持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書等證明，向土地所在地鄉鎮市公所申報。
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