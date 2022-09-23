快訊

外套穿起來！大台北明天「降3度」 這些區域注意大雨

正宮不忍了！開嗆許仁杰：錢都是家用不是被我花光的

8月雨勢造成大豆農損 彰化二林、芳苑符合現金救助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今年因8月間接連大雨，造成彰化縣二林鎮及芳苑鄉剛播種的大豆苗根部嚴重腐爛，估計損害面積達15公頃，比率約3成，縣府派員實地勘察後，經農委會公告符合現金救助標準。圖／縣府提供
今年因8月間接連大雨，造成彰化縣二林鎮及芳苑鄉剛播種的大豆苗根部嚴重腐爛，估計損害面積達15公頃，比率約3成，縣府派員實地勘察後，經農委會公告符合現金救助標準。圖／縣府提供

今年因8月間接連大雨，造成彰化縣二林鎮及芳苑鄉剛播種的大豆苗根部嚴重腐爛，估計損害面積達15公頃，比率約3成，經農委會公告符合現金救助標準，受損農戶即日起到9月30日，可到土地所在地鄉鎮公所申報，申請救助。

縣府農業處農務暨植物保護科長黃松欽說，彰化縣去年大豆種植面積約30公頃，今年農民為因應休耕辦理轉作，適逢國際大豆價格飆漲，國內的台灣大豆產業策略聯盟鼓勵農民轉作大豆，並簽約契作，因此今年二期彰化縣大豆種植面積暴增到165公頃，其中二林鎮75公頃及芳苑鄉34公頃，種植面積佔全縣的6成。

黃松欽說，大豆一般多在每年約8月播種，沒想到農民才播種，豆苗才冒出土，八月下旬卻遭接連大雨侵襲影響，造成根部腐爛，致發芽率不佳，尤其二林及芳苑受損最嚴重，初估受損面積達15公頃，損害率約為3成，已達到農業天然災害現金救助超過20%可獲得現金救助的標準。

農業處表示，農民除了可以申請現金救助外，也可以採補植方式補救，盡量減少損失。

農業處表示，兩鄉鎮種植大豆的農民約有30戶，符合申請救助的農民從即日起到9月30日，可持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書等證明，向土地所在地鄉鎮市公所申報。

今年因8月間接連大雨，造成彰化縣二林鎮及芳苑鄉剛播種的大豆苗根部嚴重腐爛，估計損害面積達15公頃，比率約3成，經農委會公告符合現金救助標準。圖／縣府提供
今年因8月間接連大雨，造成彰化縣二林鎮及芳苑鄉剛播種的大豆苗根部嚴重腐爛，估計損害面積達15公頃，比率約3成，經農委會公告符合現金救助標準。圖／縣府提供

農民 農委會

延伸閱讀

國務青繽紛18路活動到彰化 黃秀芳籲年輕人返鄉投票

為救另一人害死清寒男童？ 找嘸水圳監視畫面陷羅生門

彰化警局查獲全國首宗現金賄選案 警政署長黃明昭表揚

彰化最幸福的村在這裡 重陽禮金健保補助都加碼

相關新聞

彰化縣媽祖祈福文化節CP值高 一次13尊庇佑

農曆九月是媽祖飛昇月，彰化縣舉辦彰化縣媽祖祈福文化節，今年參與活動的13間宮廟媽祖聖駕今天聚齊爐主宮廟王功福海宮，未來3...

邊境「0＋7」將開放 台中搶著預約次世代疫苗

疫情指揮中心昨宣布，邊境「0＋7」預計10月中旬前解封。台中市民眾面對政府防疫寬鬆政策，近期次世代疫苗詢問度高，25日開...

台灣好行集集線下午正式通車 台中干城站串連南投偏鄉

集集鎮是全國知名鐵道小鎮，自然美景與人文風情，每年可吸引無數遊客到訪，台灣好行決定再新添集集線路線，不只可以串連東埔線至...

和美苦情小兄妹3天獲捐千萬 扶助三千多名兒童的家扶中心滿是感慨

彰化縣和美鎮一對苦情小兄妹，因處境堪憐，縣府社會處成立募款專戶，愛心湧入，不到3天就超過千萬元捐款，這還不計入其他管道的...

彰化最幸福的村在這裡 重陽禮金健保補助都加碼

彰化縣溪州鄉水尾村辦公室經費有結餘款，今年重陽敬老禮金加發1千元，430名60歲以上村民今天每人領到7000元，村辦公室...

免受白米斷炊之苦 國際職婦協會捐20萬元募款助弱勢

弘道老人福利基金會台中服務處每月平均提供454名長者午餐，由於資源將告罄，基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，台灣國際職業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。