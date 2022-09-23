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彰化縣媽祖祈福文化節CP值高 一次13尊庇佑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2022彰化縣媽祖祈福文化節今天開始遶境，縣長王惠美扛轎。圖／彰化縣政府提供
2022彰化縣媽祖祈福文化節今天開始遶境，縣長王惠美扛轎。圖／彰化縣政府提供

農曆九月是媽祖飛昇月，彰化縣舉辦彰化縣媽祖祈福文化節，今年參與活動的13間宮廟媽祖聖駕今天聚齊爐主宮廟王功福海宮，未來3天到福海宮參拜，一次得到13尊媽祖庇佑，「CP值」很高。

縣長王惠美表示，今年7月4日在王功福海宮擲筊，獲得媽祖賜5聖杯，擇定今天（9月23日）到9月25日一連三天辦理媽祖祈福文化節活動，13尊媽祖昨晚間完成駐駕爐主宮廟福海宮，今天上午開始聯合繞境，行經草湖、漢寶、王功和永興村等地，下午從王功街走到福海宮，希望宗教、產業及觀光結合來振興地方經濟。

福海宮活動區有「福氣滿滿闖5關」，民眾持3張111年8月、9月發票（不限金額）或彰化地區免用統一發票收據、農民收據或廟口市集消費100元集點卡戳章，到活動服務台兌換闖關卡，參加闖關活動就有機會得到消費抵用券50元和1張媽祖祈福晚會摸彩券。

報名參加農漁業體驗、跟著媽祖繞境趣，也可以獲得消費抵用券，活動期間在王功商圈、廟口市集或王功漁港美食區，到貼有合作商家活動標籤即可扺用消費。

今晚7點起明華園戲劇總團受邀在福海宮廣場，先「扮仙」祈福，接著演出「劉全進瓜」，明天（9月24日）晚上7點30分有榮獲美國葛萊美獎等獎項的十鼓擊樂團演奏「暮鼓朝聖」，明（9月25日）晚上7點媽祖祈福晚會邀請知名歌星演唱，並摸彩活動助興。

2022彰化縣媽祖祈福文化節聚集縣內13間宮廟的媽祖，一次參拜得到13尊媽祖庇佑。圖／彰化縣政府提供
2022彰化縣媽祖祈福文化節聚集縣內13間宮廟的媽祖，一次參拜得到13尊媽祖庇佑。圖／彰化縣政府提供

媽祖 統一發票

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