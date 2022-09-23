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邊境「0＋7」將開放 台中搶著預約次世代疫苗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園疫苗接種站25日起開放接種次世代疫苗，圖為長者日前在文心公園接種站接種第四劑莫德納疫苗情形。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站25日起開放接種次世代疫苗，圖為長者日前在文心公園接種站接種第四劑莫德納疫苗情形。記者趙容萱／攝影

疫情指揮中心昨宣布，邊境「0＋7」預計10月中旬前解封。台中市民眾面對政府防疫寬鬆政策，近期次世代疫苗詢問度高，25日開放合約醫療院所、文心森林公園接種站等外展接種站開打，75歲以上長者9月26、27日設快打站開打，不少65歲長者擔心疫苗保護力不夠，等不及接種站通知，紛紛打電話向院所、文心森林公園接種站詢問。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，近期門診二度確診有增加趨勢，不少65歲長者因應邊境近期開放，擔心疫苗保護力不夠，紛紛打電話詢問森林公園接種站何時開放次世代疫苗，希望能盡早接種。

台中市衛生局表示，台中防疫因應邊境逐步開放政策，持續落實檢疫措施及加強醫療整備，並提升疫苗涵蓋率。9月25日起合約院所即可提供莫德納雙價次世代疫苗，提供第一階段65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下等高風險族群追加劑接種，9月26、27日開設75歲以上接種站，10月3、4日開設65歲以上接種站。

台中市衛生局說明，世代疫苗預計9月24日配送到台中，25日合約醫療院所、外展接種站開打，市府於9月26、27日開設快打站；另台中市有一新預約系統上線，每周一、二開放預約，隔周一至周日接種，提供疫苗種類為莫德納、高端與BNT，台中市一周可施打的量能約18萬人，上周施打人數約2萬多人，量能充足，呼籲民眾踴躍施打，提升城市保護力。

衛生局說，符合接種資格者可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1757224/post，衛生局試辦大甲、大雅、中區、西區、西屯及烏日等6區線上預約，網址為https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu)。

衛生局說明，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，提供莫德納、兒童BNT、成人BNT（12-17歲優先）、Novavax、幼兒莫德納、幼兒BNT，以及高端等7種劑型疫苗，25日起再開放次世代疫苗，免預約，疫苗限量、隨到隨打，詳情可至台中市新冠疫苗接種站資訊查詢，https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中市文心森林公園疫苗接種站25日起開放接種次世代疫苗，圖為長者日前在文心公園接種站接種第四劑莫德納疫苗情形。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站25日起開放接種次世代疫苗，圖為長者日前在文心公園接種站接種第四劑莫德納疫苗情形。記者趙容萱／攝影

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