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台灣好行集集線下午正式通車 台中干城站串連南投偏鄉

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
台灣好行新添集集線下午正式通車，未來遊客不但可轉乘東埔線到信義鄉及東埔泡湯健行，不再路途遙遠，更可串連日月潭線。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
台灣好行新添集集線下午正式通車，未來遊客不但可轉乘東埔線到信義鄉及東埔泡湯健行，不再路途遙遠，更可串連日月潭線。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影

集集鎮是全國知名鐵道小鎮，自然美景與人文風情，每年可吸引無數遊客到訪，台灣好行決定再新添集集線路線，不只可以串連東埔線至水里、信義鄉，南投縣府表示希望正式通車後，成功帶動濁水溪廊道觀光發展，增加旅客停留意願，並提供當地民眾多元通勤選擇，為地方升級與轉型增添助力。

南投縣政府指出，此次新增台灣好行集集路線，是從台中干城站出發，行經台中火車站及台中高鐵站兩個中部重要交通樞紐，至濁水、龍泉、集集及水里等地外，更可在集集火車站前串連上東埔線台灣好行，前往水里、信義鄉等地，甚至可在水里車站前轉乘接駁巴土前往日月潭風景區。

台灣好行集集線經地方民代多方爭取下，今天下午將在集集火車站前正式通車，縣長參選人許淑華表示，集集火車站更有近百年歷史，過去不只受到九二一大地震的摧殘，經廿年復原後，吸引海內外遊客爭相造訪，但去年不僅受到疫情影響，更因豪雨造成邊坡落石坍方，集集支線隧道擠壓變形，路線中斷，很高台灣好行集集線成功連結台中火車站與高鐵台中站，方便遊客轉乘，大幅縮減通勤時間。

特別是集集轉運中心成立後，可兼具轉運、商場、綠地公共空間等複合式功能，有效提升服務品質及轉運車輛效率、減少交通衝擊，進一步整合以集集鎮為中心的周邊區域，包含信義、鹿谷、魚池等觀光旅宿業者，讓往來遊客利用轉運中心為遊憩據點，成為濁水溪軸線交通門戶，成為南投新亮點。

集集 台灣好行

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