和美苦情小兄妹3天獲捐千萬 扶助三千多名兒童的家扶中心滿是感慨

彰化縣和美鎮一對苦情小兄妹，因處境堪憐，縣府社會處成立募款專戶，愛心湧入，不到3天就超過千萬元捐款，這還不計入其他管道的善款，縣府因此緊急關閉專戶，不少民眾擔心資源過度集中，排擠其他社福。相對於扶助3200名兒童的彰化家扶中心，每年總支出1億1千萬元，也就是每人每年才分配3萬4000元，令家扶人員頗有感慨。

彰化縣和美鎮這對分別讀國小六年級及四年級的小兄妹，罹癌父親本月19日過世，離婚的母親也罹患癌症無法照顧他們，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，在縣議員賴清美披露後，引起各界關懷，除生活物資外，還有許多人拿現金到小兄妹家，甚至還有車行老闆表示願意栽培他們讀到大學。

縣府也介入關懷，除將小兄妹列為低收入戶，並開設捐款帳戶，據了解，不到3天已湧進上千萬元捐款，縣府認為足可供小兄妹就學及生活所需，因此緊急關閉專戶，並呼籲民眾不要再捐款。彰化縣政府社會處表示，本善款將專款專用並成立信託專戶，未來信託會交給監察人及律師管理，並與監護人討論，做系統性最好的安排，讓小兄妹可以安心就學、安定生活。

小兄妹不到3天就獲得上千萬元捐款，這還不包括另有親自拿到小兄妹家的現金，充分展現民眾的愛心。縣議員賴清美說，縣府已關閉捐款帳戶，她也告知有意捐款的民眾，小兄妹得到的捐款已經夠了，大家不要再捐了，應捐給其他需要的人，但今天還有雲林善心人士表示已募到5萬元，要親自送過去，讓她不知道怎麼辦？

相對於小兄妹不到3天就獲得上千萬元捐款，看在近3年來因疫情募款困難的彰化家扶人員頗有感慨。彰化家扶目前共要扶助3200名兒少，依據統計，連續3年的募款所得約7600萬元到8400萬元之間，供受扶助兒少教育、 醫療、生活及急難救助使用，因不敷支出，必須仰賴總會補助，合計平均支出是1億1000萬元，以3200名受扶助兒少，每人受扶助金額才3萬4375元。

彰化家扶中心主任王震光說，政府及民間社福機構社工人力有限，未來有關社安網問題，如有民眾發現類似問題請通報社會處或家扶中心及其它社福機構，只要通報，政府及民間社福機構一定可以做最好的處遇及安置，避免因媒體報導，造成民眾善款流向集中，犧牲廣大的需幫助的弱勢族群。