快訊

民進黨團要求3日調出高虹安資料 資策會同仁嘆選舉追殺

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和美苦情小兄妹3天獲捐千萬 扶助三千多名兒童的家扶中心滿是感慨

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮甫遭喪父之痛的小兄妹，家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，引來各界關懷，不到3天捐款破千萬元。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮甫遭喪父之痛的小兄妹，家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，引來各界關懷，不到3天捐款破千萬元。記者劉明岩／攝影

彰化縣和美鎮一對苦情小兄妹，因處境堪憐，縣府社會處成立募款專戶，愛心湧入，不到3天就超過千萬元捐款，這還不計入其他管道的善款，縣府因此緊急關閉專戶，不少民眾擔心資源過度集中，排擠其他社福。相對於扶助3200名兒童的彰化家扶中心，每年總支出1億1千萬元，也就是每人每年才分配3萬4000元，令家扶人員頗有感慨。

彰化縣和美鎮這對分別讀國小六年級及四年級的小兄妹，罹癌父親本月19日過世，離婚的母親也罹患癌症無法照顧他們，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，在縣議員賴清美披露後，引起各界關懷，除生活物資外，還有許多人拿現金到小兄妹家，甚至還有車行老闆表示願意栽培他們讀到大學。

縣府也介入關懷，除將小兄妹列為低收入戶，並開設捐款帳戶，據了解，不到3天已湧進上千萬元捐款，縣府認為足可供小兄妹就學及生活所需，因此緊急關閉專戶，並呼籲民眾不要再捐款。彰化縣政府社會處表示，本善款將專款專用並成立信託專戶，未來信託會交給監察人及律師管理，並與監護人討論，做系統性最好的安排，讓小兄妹可以安心就學、安定生活。

小兄妹不到3天就獲得上千萬元捐款，這還不包括另有親自拿到小兄妹家的現金，充分展現民眾的愛心。縣議員賴清美說，縣府已關閉捐款帳戶，她也告知有意捐款的民眾，小兄妹得到的捐款已經夠了，大家不要再捐了，應捐給其他需要的人，但今天還有雲林善心人士表示已募到5萬元，要親自送過去，讓她不知道怎麼辦？

相對於小兄妹不到3天就獲得上千萬元捐款，看在近3年來因疫情募款困難的彰化家扶人員頗有感慨。彰化家扶目前共要扶助3200名兒少，依據統計，連續3年的募款所得約7600萬元到8400萬元之間，供受扶助兒少教育、 醫療、生活及急難救助使用，因不敷支出，必須仰賴總會補助，合計平均支出是1億1000萬元，以3200名受扶助兒少，每人受扶助金額才3萬4375元。

彰化家扶中心主任王震光說，政府及民間社福機構社工人力有限，未來有關社安網問題，如有民眾發現類似問題請通報社會處或家扶中心及其它社福機構，只要通報，政府及民間社福機構一定可以做最好的處遇及安置，避免因媒體報導，造成民眾善款流向集中，犧牲廣大的需幫助的弱勢族群。

捐款 家扶中心

延伸閱讀

注意！和美苦情小兄妹專戶已關 網出現冒用議員助理騙愛心

和美苦情小兄妹善款專戶爆量今關閉 彰縣府信託處理

水來了！喪父的和美小兄妹 終於可以洗澡了

癌父病逝...彰化小兄妹被斷水電 縣府成立捐款專戶交付信託

相關新聞

台灣好行集集線下午正式通車 台中干城站串連南投偏鄉

集集鎮是全國知名鐵道小鎮，自然美景與人文風情，每年可吸引無數遊客到訪，台灣好行決定再新添集集線路線，不只可以串連東埔線至...

和美苦情小兄妹3天獲捐千萬 扶助三千多名兒童的家扶中心滿是感慨

彰化縣和美鎮一對苦情小兄妹，因處境堪憐，縣府社會處成立募款專戶，愛心湧入，不到3天就超過千萬元捐款，這還不計入其他管道的...

彰化最幸福的村在這裡 重陽禮金健保補助都加碼

彰化縣溪州鄉水尾村辦公室經費有結餘款，今年重陽敬老禮金加發1千元，430名60歲以上村民今天每人領到7000元，村辦公室...

免受白米斷炊之苦 國際職婦協會捐20萬元募款助弱勢

弘道老人福利基金會台中服務處每月平均提供454名長者午餐，由於資源將告罄，基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，台灣國際職業...

自治條例還未公告就開放 台中共享運具占用停車格 惹議

台中市推動低碳交通，共享運具除了原有的iRent，第二家廠商GoShare上月也進駐台中。民進黨議員何文海昨表示，有民眾...

串連高鐵、工業區 東彰南延段首段通車

彰化東彰道路南延段為通往高鐵彰化站、田中工業區要道，縣府斥資12億元拓寬，首段工程斗中路到中州路昨天正式通車。縣長王惠美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。