彰化最幸福的村在這裡 重陽禮金健保補助都加碼

彰化縣溪州鄉水尾村辦公室經費有結餘款，今年重陽敬老禮金加發1千元，430名60歲以上村民今天每人領到7000元，村辦公室將在9月30日舉辦重陽敬老餐會，家家戶戶一張摸彩券，冰箱、電動腳踏車等約1千份禮品等著幸運兒帶回家，讓水尾村蟬連縣內村民福利最優的村。

水尾村辦公室照例在社區活動中心發放重陽敬老禮金，符合資格的村民可帶身分證和印章代領，很多村民領取兩人以上禮金，不但當地派出所出動員警在社區廣場維安，鄉長江淑芬和村長蔡華南到場當數鈔機，幫村民數鈔票。

村長蔡華南說，溪州焚化廠設在水尾村，彰化縣環保局訂出回饋比例，水尾村30%，溪州鄉公所20%，埤頭鄉公所25%，竹塘鄉公所20%，剩餘5%用在環保局維護焚化廠設施和溫水游泳池，水尾村成立回饋金管理委員會，年年發放重陽敬老禮金和春節禮金給符合資格的資深村民，因去年COVID-19疫情停辦很多活動，村辦公室有結餘款，今年重陽節禮金提高為7千元。

水尾村不僅提高重陽敬老禮金，村民健保補助金從每人3000元調高為4000元，其餘福利維持不變，生育補助每胎1萬5000元，國中以上的在學小村民獲獎助學金，村民意外險每人50萬元，每戶水電費補助50%；蔡華南表示，將視溪州焚化廠營運回饋金調整村民福利，「有增加的就多分享村民」。