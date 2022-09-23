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彰化最幸福的村在這裡 重陽禮金健保補助都加碼

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉水尾村民眉開眼笑領取重陽敬老津貼，村長蔡華南（左）、鄉長江淑芬來幫村民數鈔票。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉水尾村民眉開眼笑領取重陽敬老津貼，村長蔡華南（左）、鄉長江淑芬來幫村民數鈔票。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉水尾村辦公室經費有結餘款，今年重陽敬老禮金加發1千元，430名60歲以上村民今天每人領到7000元，村辦公室將在9月30日舉辦重陽敬老餐會，家家戶戶一張摸彩券，冰箱、電動腳踏車等約1千份禮品等著幸運兒帶回家，讓水尾村蟬連縣內村民福利最優的村。

水尾村辦公室照例在社區活動中心發放重陽敬老禮金，符合資格的村民可帶身分證和印章代領，很多村民領取兩人以上禮金，不但當地派出所出動員警在社區廣場維安，鄉長江淑芬和村長蔡華南到場當數鈔機，幫村民數鈔票。

村長蔡華南說，溪州焚化廠設在水尾村，彰化縣環保局訂出回饋比例，水尾村30%，溪州鄉公所20%，埤頭鄉公所25%，竹塘鄉公所20%，剩餘5%用在環保局維護焚化廠設施和溫水游泳池，水尾村成立回饋金管理委員會，年年發放重陽敬老禮金和春節禮金給符合資格的資深村民，因去年COVID-19疫情停辦很多活動，村辦公室有結餘款，今年重陽節禮金提高為7千元。

水尾村不僅提高重陽敬老禮金，村民健保補助金從每人3000元調高為4000元，其餘福利維持不變，生育補助每胎1萬5000元，國中以上的在學小村民獲獎助學金，村民意外險每人50萬元，每戶水電費補助50%；蔡華南表示，將視溪州焚化廠營運回饋金調整村民福利，「有增加的就多分享村民」。

鄉長江淑芬表示，水尾村民長期受溪州焚化爐空氣汙染，獲得回饋金最多也是合理，水尾村回饋金管理委員會提前一年把下年度年度預算呈報彰化縣政府環保局審查，通過後交付委員會執行，所有經費都在造福水尾村，專款專用，公開透明，水尾村福利好但嚴格禁止人頭戶，必須達到實際居住標準。

彰化縣溪州鄉水尾村民攜老扶幼來領重陽敬老津貼。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉水尾村民攜老扶幼來領重陽敬老津貼。記者簡慧珍／攝影

重陽敬老禮金

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