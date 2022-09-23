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免受白米斷炊之苦 國際職婦協會捐20萬元募款助弱勢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣國際職業婦女協會昨響應弘道老人基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，捐出20萬元善款。圖／台灣國際職業婦女協會提供
台灣國際職業婦女協會昨響應弘道老人基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，捐出20萬元善款。圖／台灣國際職業婦女協會提供

弘道老人福利基金會台中服務處每月平均提供454名長者午餐，由於資源將告罄，基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，台灣國際職業婦女協會昨響應，捐出20萬元善款，協助弘道老人福利基金會台中服務處的中央廚房採購白米，讓長輩溫飽無虞。

弘道老人福利基金會說明，這些長輩多為獨居的弱勢長者，大多因為行動不便、牙口或慢性疾病無法外出用餐，依賴基金會提供午餐便當。中央廚房每月做餐需白米約810公斤，由於資源將告罄，因此發起白米募集計劃，籲請社會善心人士或社團贊助捐款，以添購白米讓長輩有便當可吃。

台灣國際職業婦女協會大台中分會長林秀芬表示，她曾任弘道老人福利基金會助老委員，從送餐員得知獨居的弱勢長輩，有的每天靠一份便當過一天。送餐員的到來，不只解決溫飽，往往也是一天中與外界唯一互動機會。

林秀芬指出，執行聯合國永續經營指標，是台灣國際職業婦女協會宗旨，也是會務推行的方向。其中第二項指標「終止飢餓」是該會常態性的公益活動重點，歷年來提撥款項給受助單位。此次捐弘道老人福利基金會台中服務處20萬募米款項，除了會務基金的提撥，大部分是會姐們的集資捐款，愛心可感。

弘道老人福利基金會說，白米募集計劃串聯三方善的連結，為「三好行動」，包括台灣國際職業婦女協會大台中分會捐助善款，將善心化爲具體行動，由弘道老人福利基金會利用善款，向台中市大安區農會購買白米，提供獨居弱勢長輩餐食，也透過在地產業結合，支持在地農民經濟。

台灣國際職業婦女協會昨響應弘道老人基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，捐出20萬元善款。圖／台灣國際職業婦女協會提供
台灣國際職業婦女協會昨響應弘道老人基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，捐出20萬元善款。圖／台灣國際職業婦女協會提供

獨居 便當

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