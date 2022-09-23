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免受白米斷炊之苦 國際職婦協會捐20萬元募款助弱勢
弘道老人福利基金會台中服務處每月平均提供454名長者午餐，由於資源將告罄，基金會發起為獨居長輩募集白米計畫，台灣國際職業婦女協會昨響應，捐出20萬元善款，協助弘道老人福利基金會台中服務處的中央廚房採購白米，讓長輩溫飽無虞。
弘道老人福利基金會說明，這些長輩多為獨居的弱勢長者，大多因為行動不便、牙口或慢性疾病無法外出用餐，依賴基金會提供午餐便當。中央廚房每月做餐需白米約810公斤，由於資源將告罄，因此發起白米募集計劃，籲請社會善心人士或社團贊助捐款，以添購白米讓長輩有便當可吃。
台灣國際職業婦女協會大台中分會長林秀芬表示，她曾任弘道老人福利基金會助老委員，從送餐員得知獨居的弱勢長輩，有的每天靠一份便當過一天。送餐員的到來，不只解決溫飽，往往也是一天中與外界唯一互動機會。
林秀芬指出，執行聯合國永續經營指標，是台灣國際職業婦女協會宗旨，也是會務推行的方向。其中第二項指標「終止飢餓」是該會常態性的公益活動重點，歷年來提撥款項給受助單位。此次捐弘道老人福利基金會台中服務處20萬募米款項，除了會務基金的提撥，大部分是會姐們的集資捐款，愛心可感。
弘道老人福利基金會說，白米募集計劃串聯三方善的連結，為「三好行動」，包括台灣國際職業婦女協會大台中分會捐助善款，將善心化爲具體行動，由弘道老人福利基金會利用善款，向台中市大安區農會購買白米，提供獨居弱勢長輩餐食，也透過在地產業結合，支持在地農民經濟。
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