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梧棲大庄浩天宮潛水媽一日單攻玉山 人神都攻頂
台中市梧棲區大庄浩天宮潛水媽一日單攻玉山，今天由浩天宮管理委員會副總幹事楊維智率隊15人，背著媽祖、千里眼、順風耳等神明出發，今天清晨抵達標玉山主峰，在山頂進行簡單隆重的祈福儀式，下午回到玉山登山口，來回不到12小時，人神都順利攻頂。
浩天宮重建委員會主任委員王經綻表示，浩天宮於2016年8月24日開始舉辦第一屆潛水媽登玉山祈萬福活動，帶著潛水媽祖、千里眼、順風耳神尊一同登玉山攻頂成功，今年是第7年舉辦媽祖登玉山活動。
副總幹事楊維智表示，以前參加浩天宮潛水媽登玉山隊員，因人數太多，採選拔方式召集，廟方上網後，有意要跟媽祖一起攻玉山的登山好手，先在媽祖殿擲筊，要連擲3次「聖杯」者才能同行。
楊維智表示，今天凌晨3點，登山隊從玉山登山口開始挑戰單日攻頂攀登玉山主峰，清晨5點20分成功登上標高3952公尺的玉山主峰，在山頂進行簡單隆重的祈福儀式，下午回到玉山登山口，來回不到12小時，順利完成一日單攻。
今晚登玉山隊伍返抵梧棲區達文昌路，廟方出動媽祖神轎、千里眼、順風耳、哨角、三十六執士、旗隊等，展開盛大恭迎潛水媽回宮安座。
楊維智說，玉山是東北亞第一高峰，單攻需要過人的體力與毅力，這次有15名登山隊員，包括澎湖武聖廟主委王照界跨海跟隨潛水媽登玉山，另有清水警分局副分局長李瑞雄隨潛水媽登玉山，都順利攻頂。
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