快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東螺溪整治有起色 溪畔企業揪團炒熱戀戀欒樹節

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
東螺溪生態教育園區執行長林淑玲向東螺溪獅子會創會長楊承蒲說明，園區經費不足，蝴蝶等指示牌都是志工彩繪。圖／東螺溪生態教育園區提供
東螺溪生態教育園區執行長林淑玲向東螺溪獅子會創會長楊承蒲說明，園區經費不足，蝴蝶等指示牌都是志工彩繪。圖／東螺溪生態教育園區提供

彰化縣又多一個新獅子會，溪湖鎮青年企業家楊承蒲創立東螺溪獅子會，關心復育家鄉東螺溪自然生態，今參觀東螺溪原生種植物園區，認為志工營造園區相當辛苦，不但「揪團」參加本（9）月24日、25日舉辦的2022年東螺溪戀戀欒樹節，也將捐款贊助。

楊承蒲開發棘輪扳手外銷，事業有成，因住家和工廠距離東螺溪僅百步之遙，知道東螺溪生態教育園區志工投入復育工作長達12年，改善畜牧廢水臭味和廢棄物，「聞得到也看得見」，因此楊承蒲今年7月成立東螺溪獅子會，也關心東螺溪自然生態整治工作。

東螺溪生態教育園區成立原生種植物園區，栽種光蠟樹、無患子、苦楝等30多種植物，楊承蒲和社員兼東螺溪環保協會理事長吳春福一起參觀原生種植物園區。楊承蒲表示，身為東螺溪台灣欒樹綠色隧道旁的居民，他將以企業帶動企業，為東螺溪自然環境盡一分心力。

東螺溪生態教育園區執行長林淑玲感謝楊承蒲用行動關心鄉土，成立東螺溪獅子會，捐款2萬4000元給園區維護生態環境，又邀請二林獅子會、傑林獅子會等7個獅子會捐款和參與東螺溪戀戀欒樹節活動，對於自行籌款辦活動的東螺溪戀戀欒樹節和湖埔社大有相當大助益。

東螺溪戀戀欒樹節2017年起連年舉辦，去年因COVID-19疫情停辦，今年復辦，東螺溪生態教育園區、湖埔社區大學志工致力改善環境的腳步從未停止，整治成果獲得肯定，立法委員謝衣鳳協助爭取中央核定全國前瞻計畫水環境經費6.27億元，縣府配合款1.38億元，由縣政府執行六大項目改善東螺溪生態環境。

今年東螺溪戀戀欒樹節主題「夜探雷公廟文化嘉年華」，本（9）月24日上午9點30分在東螺溪台灣欒樹綠色隧道開場，有60多個攤位，包括「環保小學堂」免費闖關和DIY課程，下午5點前往雷公廟。25日「世界河川日」舉辦免費植物DIY可帶回家，志工將帶隊認識外來種並移除。

獅子會 捐款

延伸閱讀

遭控黑道當助理？蔡適應：選立委曾幫忙 他是獅子會成員

「一場歪斜演講...」 蕭壠園區辦駐村藝術家林哲志個展

宜蘭傳藝10月遊園名字有「這4字」門票買1送1 國慶寶寶雙十當天免費入園

車籠埔斷層驚人剖面景觀 國家防災日園區本周免費入園

相關新聞

注意！和美苦情小兄妹專戶已關 網出現冒用議員助理騙愛心

彰化縣和美鎮一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，引起各界關懷，也湧入愛心捐款，彰縣府今宣布...

議員批中市特教助理員待遇全台倒數第一 教育局澄清：絕非如此

民進黨中市議員張家銨今質詢指出，台中3所特殊教育學校從國立改為市立後，特殊教育助理人員的待遇遲遲無法前進，台中市的待遇在...

台中非法養鴨場涉竊佔國有地 陳椒華「終止租約」

台中大甲一處養鴨場涉嫌佔用國有地，且至今尚未取得相關登記證，今年五月被檢舉回填營建廢棄物等，居民多次檢舉未果，當地里長蔡...

梧棲大庄浩天宮潛水媽一日單攻玉山 人神都攻頂

台中市梧棲區大庄浩天宮潛水媽一日單攻玉山，今天由浩天宮管理委員會副總幹事楊維智率隊15人，背著媽祖、千里眼、順風耳等神明...

東螺溪整治有起色 溪畔企業揪團炒熱戀戀欒樹節

彰化縣又多一個新獅子會，溪湖鎮青年企業家楊承蒲創立東螺溪獅子會，關心復育家鄉東螺溪自然生態，今參觀東螺溪原生種植物園區，...

連18年奪國道服務區營業王 國道清水服務區將重新招標

國道三號清水服務區連18年奪國道服務區營業王，交通部高速公路局日前重新公告招標，預計10月27日截止投標，有意角逐者包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。