東螺溪整治有起色 溪畔企業揪團炒熱戀戀欒樹節

彰化縣又多一個新獅子會，溪湖鎮青年企業家楊承蒲創立東螺溪獅子會，關心復育家鄉東螺溪自然生態，今參觀東螺溪原生種植物園區，認為志工營造園區相當辛苦，不但「揪團」參加本（9）月24日、25日舉辦的2022年東螺溪戀戀欒樹節，也將捐款贊助。

楊承蒲開發棘輪扳手外銷，事業有成，因住家和工廠距離東螺溪僅百步之遙，知道東螺溪生態教育園區志工投入復育工作長達12年，改善畜牧廢水臭味和廢棄物，「聞得到也看得見」，因此楊承蒲今年7月成立東螺溪獅子會，也關心東螺溪自然生態整治工作。

東螺溪生態教育園區成立原生種植物園區，栽種光蠟樹、無患子、苦楝等30多種植物，楊承蒲和社員兼東螺溪環保協會理事長吳春福一起參觀原生種植物園區。楊承蒲表示，身為東螺溪台灣欒樹綠色隧道旁的居民，他將以企業帶動企業，為東螺溪自然環境盡一分心力。

東螺溪生態教育園區執行長林淑玲感謝楊承蒲用行動關心鄉土，成立東螺溪獅子會，捐款2萬4000元給園區維護生態環境，又邀請二林獅子會、傑林獅子會等7個獅子會捐款和參與東螺溪戀戀欒樹節活動，對於自行籌款辦活動的東螺溪戀戀欒樹節和湖埔社大有相當大助益。

東螺溪戀戀欒樹節2017年起連年舉辦，去年因COVID-19疫情停辦，今年復辦，東螺溪生態教育園區、湖埔社區大學志工致力改善環境的腳步從未停止，整治成果獲得肯定，立法委員謝衣鳳協助爭取中央核定全國前瞻計畫水環境經費6.27億元，縣府配合款1.38億元，由縣政府執行六大項目改善東螺溪生態環境。

今年東螺溪戀戀欒樹節主題「夜探雷公廟文化嘉年華」，本（9）月24日上午9點30分在東螺溪台灣欒樹綠色隧道開場，有60多個攤位，包括「環保小學堂」免費闖關和DIY課程，下午5點前往雷公廟。25日「世界河川日」舉辦免費植物DIY可帶回家，志工將帶隊認識外來種並移除。