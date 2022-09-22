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連18年奪國道服務區營業王 國道清水服務區將重新招標

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國道三號清水服務區連續18年勇奪國道服務區營業王寶座，交通部高速公路局已重新公告招標。記者游振昇／攝影
國道三號清水服務區連續18年勇奪國道服務區營業王寶座，交通部高速公路局已重新公告招標。記者游振昇／攝影

國道三號清水服務區連18年奪國道服務區營業王，交通部高速公路局日前重新公告招標，預計10月27日截止投標，有意角逐者包括新東陽、南仁湖及全家便利商店、統一超商等4家現有國道服務區經營業者外，非服務區廠商也有意加入，競爭激烈。

清水服務區位於國道三號，是國道三號基隆起點以來第3個服務區，南北共站，目前由新東陽公司所經營，清水服務區位於國道三號南來北往中間點，可觀賞台中港海景及梧棲與清水夜景，假日到客人數多，連假更常見停車場幾乎停滿車，已連續18年在台灣13個服務區營業額都是第一。

新東陽接手清水服務區後，利用位居國道重要位置及服務大廳寬廣優勢，持續提供創新服務，引進日本美食天堂的日式風味餐飲及伴手禮，也投資打造各項創新體驗，許多駕駛會開到清水服務區用餐，也有台中海線民眾特別開上清水服務區看夜景。

清水服務區睽違12年後將重新招標，除現有業者新東陽全力備戰，有意捲土重來的南仁湖集團和統一超商、全家便利商店等業者，都積極備標。

國道 超商 便利商店

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