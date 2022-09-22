南投溫泉季24日開跑 泡好湯、品美食還可健行養生

「2022年南投溫泉季幸福湯旅」將在24日登場，南投縣副縣長陳正昇說，今年由埔里福興溫泉、北港溪溫泉、東埔溫泉三大主題區串聯，以泡湯養生與健行為主題，歡迎全國民眾來南投旅遊泡好湯。

溫泉季首先登場的是24日「埔里溫泉季登高健行趣」，緊接著是10月1日在泰雅渡假村接續登場的北港溪溫泉嘉年華，最後壓軸的則是10月8日東埔溫泉區展開的「玉山戀、東埔情」，南投縣政府3年前開始，將100多年歷史的東埔溫泉區老舊設施、管線與周邊環境陸續維護翻新整理，讓東埔溫泉樣貌煥然一新。

陳正昇長說，北港溪溫泉區、東埔溫泉區、埔里福興溫泉區各自擁有獨特風景，讓民眾泡湯之餘，也能來一趟深度山林之旅。

「埔里溫泉季」結合能高大圳瀑布健行活動，規劃 4公里大眾組及7公里挑戰組兩條路線，其中大眾組的健行路線將從福興溫泉遊客中心出發，一路經過能高親水公園，接著前往能高瀑布後回程；而7K挑戰級路線則邀請跑山獸創辦人羅勃•依婉和Petr 帶領，結合登山越野知識解說，將續行至終點慶安宮折返。

北港溪溫泉嘉年華10月1日下午2點前，泰雅渡假村開放免門票入園優惠，並有溫泉美食展示會與農特產展售，10月2日則有溫泉養生健走活動，安排民眾走訪溫泉區沿線景點，感受客家及原民文化風情。