彰化人瑞養生唯一堅持 過度「惜福」未必健康

10月4日是農曆九九重陽節，基層公所已展開敬老表揚活動，彰化縣溪州鄉有10名百歲人瑞，鄉公所今起到府拜訪和祝賀「幸福健康呷百二」，首站到103歲長者宋安同的住家；宋安同的兒子宋銘志表示，父親宋安同可能早年運動量足夠，到現在沒吃營養品，吃得下、睡得著就是最好的保養身體方法。

溪州鄉長江淑芬今起展開拜訪百歲人瑞的行程，先到宋安同人瑞的住家，宋安同見到江淑芬，主動打招呼「鄉長，歡迎、歡迎。」江淑芬連忙奉上重陽敬老禮金，誇讚宋安同「呷到百歲精神矍爍，耳聰目明又頭腦清楚。」

宋安同育有二子七女，小兒子宋銘志70歲，在北斗鎮開「王子快炒」店；他說，父親宋安同讀公學校附設高等科（相當於大學預備科）畢業，本來要留學日本，遭遇第二次世界大戰而無法升學，直接就業擔任保甲書記，日本戰敗撤離台灣，他父親自行創業經營草繩、塑膠繩工廠，直到70多歲結束營業，當時從業餘務農轉為全職農民，做到數年前感到雙腿無力才退休。

江淑芬連續3年拜訪宋安同，每年都請教養生之道，有無因年歲漸長有所改變。宋銘志又說，宋安同仍沒吃營養品，每天上午喝一杯家人沖泡的牛奶，以前三餐各一碗白飯配蔬菜和肉類，現在午、晚各一碗白飯配菜餚，不挑食，唯一堅持不吃隔夜菜，菜餚都當天現做，因牙口退化，食物必須煮得軟爛。

江淑芬表示，溪州鄉公所在鄉民代表會支持下，今年起百歲人瑞重陽敬老禮金從每人3千元調高為6千元，65歲到未滿百歲贈送禮品，從每人200元調高到300元，鄉公所期待鄉民在溪州在地幸福老化。

與溪州鄉相鄰的北斗鎮今年發放重陽敬老禮金，對象人數去年3600人，今年3900人，高齡者占北斗鎮總人口的11.73%，比去年多出近1%，鎮公所對於人口老化速率頗憂心，不過今年維持原案，百歲人瑞仍贈送每人禮金1萬元，明天起鎮公所派員分頭到府送禮。