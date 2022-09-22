快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府「24年來首度出手」干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化人瑞養生唯一堅持 過度「惜福」未必健康

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉長江淑芬今起挨家挨戶送重陽敬老禮金給百歲人瑞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉長江淑芬今起挨家挨戶送重陽敬老禮金給百歲人瑞。記者簡慧珍／攝影

10月4日是農曆九九重陽節，基層公所已展開敬老表揚活動，彰化縣溪州鄉有10名百歲人瑞，鄉公所今起到府拜訪和祝賀「幸福健康呷百二」，首站到103歲長者宋安同的住家；宋安同的兒子宋銘志表示，父親宋安同可能早年運動量足夠，到現在沒吃營養品，吃得下、睡得著就是最好的保養身體方法。

溪州鄉長江淑芬今起展開拜訪百歲人瑞的行程，先到宋安同人瑞的住家，宋安同見到江淑芬，主動打招呼「鄉長，歡迎、歡迎。」江淑芬連忙奉上重陽敬老禮金，誇讚宋安同「呷到百歲精神矍爍，耳聰目明又頭腦清楚。」

宋安同育有二子七女，小兒子宋銘志70歲，在北斗鎮開「王子快炒」店；他說，父親宋安同讀公學校附設高等科（相當於大學預備科）畢業，本來要留學日本，遭遇第二次世界大戰而無法升學，直接就業擔任保甲書記，日本戰敗撤離台灣，他父親自行創業經營草繩、塑膠繩工廠，直到70多歲結束營業，當時從業餘務農轉為全職農民，做到數年前感到雙腿無力才退休。

江淑芬連續3年拜訪宋安同，每年都請教養生之道，有無因年歲漸長有所改變。宋銘志又說，宋安同仍沒吃營養品，每天上午喝一杯家人沖泡的牛奶，以前三餐各一碗白飯配蔬菜和肉類，現在午、晚各一碗白飯配菜餚，不挑食，唯一堅持不吃隔夜菜，菜餚都當天現做，因牙口退化，食物必須煮得軟爛。

江淑芬表示，溪州鄉公所在鄉民代表會支持下，今年起百歲人瑞重陽敬老禮金從每人3千元調高為6千元，65歲到未滿百歲贈送禮品，從每人200元調高到300元，鄉公所期待鄉民在溪州在地幸福老化。

與溪州鄉相鄰的北斗鎮今年發放重陽敬老禮金，對象人數去年3600人，今年3900人，高齡者占北斗鎮總人口的11.73%，比去年多出近1%，鎮公所對於人口老化速率頗憂心，不過今年維持原案，百歲人瑞仍贈送每人禮金1萬元，明天起鎮公所派員分頭到府送禮。

重陽敬老禮金

延伸閱讀

重陽節將屆 楊鎮浯探慰63位百歲人瑞向長輩請安

搶救薪酸 黃秀芳喊打造田中科學園區、發展電動車產業

嗆議員滾回石器時代 游淑慧反擊：12/25確定淘汰柯文哲

藍綠議員轟重陽金用悠遊卡發 柯文哲怒嗆：不接受現代就滾回石器時代

相關新聞

注意！和美苦情小兄妹專戶已關 網出現冒用議員助理騙愛心

彰化縣和美鎮一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，引起各界關懷，也湧入愛心捐款，彰縣府今宣布...

議員批中市特教助理員待遇全台倒數第一 教育局澄清：絕非如此

民進黨中市議員張家銨今質詢指出，台中3所特殊教育學校從國立改為市立後，特殊教育助理人員的待遇遲遲無法前進，台中市的待遇在...

南投溫泉季24日開跑 泡好湯、品美食還可健行養生

「2022年南投溫泉季幸福湯旅」將在24日登場，南投縣副縣長陳正昇說，今年由埔里福興溫泉、北港溪溫泉、東埔溫泉三大主題區...

彰化人瑞養生唯一堅持 過度「惜福」未必健康

10月4日是農曆九九重陽節，基層公所已展開敬老表揚活動，彰化縣溪州鄉有10名百歲人瑞，鄉公所今起到府拜訪和祝賀「幸福健康...

傳台中大里設水肥廠？ 盧秀燕：她任內大里不會設水肥廠

台中市大里夏田產業園區傳出將增設水肥處理設施，民進黨中市議員李天生今在議會質詢指出，市府要將南屯區文山水肥處理廠爆滿的水...

員農王弘仁技職教育推手 蔡金伶退而不休雙雙獲獎

彰化縣員林農工實習處主任王弘仁今年榮獲教育部表揚技藝教育優良人員；退休老師蔡金伶也拿下教育奉獻獎，退而不休的蔡金伶除了當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。