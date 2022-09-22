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傳台中大里設水肥廠？ 盧秀燕：她任內大里不會設水肥廠

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員李天生今在議會質詢指出，市府要將南屯區文山水肥處理廠爆滿的水肥運來大里堆放，大里人拒絕接受。圖／李天生提供
民進黨中市議員李天生今在議會質詢指出，市府要將南屯區文山水肥處理廠爆滿的水肥運來大里堆放，大里人拒絕接受。圖／李天生提供

台中市大里夏田產業園區傳出將增設水肥處理設施，民進黨中市議員李天生今在議會質詢指出，市府要將南屯區文山水肥處理廠爆滿的水肥運來大里堆放，大里人拒絕接受。台中市長盧秀燕表示，保證在她擔任市長及李天生議員任內，大里區一定不會有水肥處理廠。

李天生表示，市府確實規劃在山海屯分開處理水肥，解決南屯水肥廠水肥爆滿問題，同時在園區內設置「投入口」，就是計劃投入水肥，其實可以將夏田產業園區水肥送往鄰近福田水資源回收中心處理，不需要在園區內設置水肥處理廠。

盧秀燕說，各局處間出現爭論問題，由市長最後板定案，她保證在她市長以及李天生議員任內，絕對不會在大里地區設置水肥處理廠，至於汙水處理廠則將依規定辨理。

李天生提到，配合大里溪整治及中投公路工程辨理的「大里擴大都市計劃」，拖延20多年，完工遙遙無期，過程風風雨雨，好不容易被前市長林佳龍爭取「起死回生」，重新啟動，不過盧市長4年任內沒有進展，鄉親們懷疑是否要繼續推動，要求盧秀燕保證繼續推動。

盧秀燕強調，大里擴大都市計劃案，市府分別提送都委會審查，並向土地銀行調出大里溪整治工程用地資料，辨理財務評估，並沒有放棄；本案涉及大里發展，不過牽扯利益分配，地方意見繁多，但是她公開宣示，將秉持「依法」、「秉公」、「盡速」等三大原則繼續推動。

水肥 盧秀燕

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