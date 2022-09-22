員農王弘仁技職教育推手 蔡金伶退而不休雙雙獲獎

彰化縣員林農工實習處主任王弘仁今年榮獲教育部表揚技藝教育優良人員；退休老師蔡金伶也拿下教育奉獻獎，退而不休的蔡金伶除了當志工用園藝療癒人心，也回校傳承經驗，指導學生在全國技能競賽中奪獎，活到老服務到老，樂此不疲。

蔡金伶老師在員林農工服務30年，以園藝專長作育英才無數，並指導了台灣第一位國際技能競賽青年組花藝國手，由於教育生涯中，常帶著學生在烈日下學習園藝，皮膚黝黑的她還被膩稱為「黑面蔡」，在校期間經常投入指導學生參加園藝丙級技能證照檢定、指導學生參加勞動部｢花藝｣職類技能競賽屢獲佳績。

7年前蔡金伶退休後依然閒不下來，她成立園藝治療協會，到關懷據點教長輩園藝，療癒人心，她說，雖然自己退休了，但並不覺得自己老，能「初老服侍老老」最讓人感動，要趁自己還能動時服務別人，她曾帶著97歲的蕭阿嬤進行「生命樹回顧」活動，讓阿嬤體悟到「年輕時的日子雖苦，最後對生命仍感到滿足」。

今年蔡金伶更應學校邀請回校指導畢業生蔣煜倫拿下全國技能競賽中區分賽金牌及全國決賽銀牌。也應邀參與大葉大學、瑞竹國小的｢茶葉產業人才培訓｣計畫，讓花藝應用在茶席中，並結合茶葉及染布技術首創「茶葉染」應用於茶藝中。

員農校長林玉芬說，王弘仁是員林農工校友，在母校執教20多年，擔任實習處主任成為技職教育推手，大力推動與員林市、大村、永靖國中等各國中的技藝教育專班，因深獲好評，後來芬園、竹塘、伸港、埔鹽等國中也都申請加入合作專班，明年更規劃將增至7校9班。

王弘仁也與各科老師合作，帶領學生在全國技藝競賽成為常勝軍，曾培育出全國技能競賽的造園景觀職類備取國手、砌磚全國第一名，每年農科技藝競賽都要拿下4至5座金手獎，指導畢業生常得到教育部技職教育技藝達人獎殊榮。

陪著學生沒有寒暑假，也不覺得苦，王弘仁說，不論是他以前在員農或是在大學的老師都對他要求嚴格，例如要求他要準時、今日事今日畢，今天的任務今天完成，才不會影響明天的進度，他也希望教會學生正確的態度，不論在求學和未來職場，吃得了苦、有責任感，一定會有自己的一片天。