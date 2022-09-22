陶瓷廢料難回收 工藝中心研發再製3D列印原料
陶瓷常用於生活用品，硬脆的特性易磕碰碎裂，損壞後丟棄卻難以回收，國立台灣工藝研究發展中心為此研究讓陶瓷廢料成為工藝新材料，將其再製成3D列印原料，並推廣陶廢材料應用體驗活動，盼透過循環永續工藝精神解決垃圾問題。
工藝中心指出，陶瓷具穩定、耐用等優點，常用於日用品及工藝研發創作，但生產過程中難免有淘汰樣本或瑕疵品，進入民眾不慎打破、損壞的狀況也不少，只是陶瓷廢品難以回收處理，不利環保，也衍生垃圾問題，值得社會大眾關注。
而因陶瓷廢品無法自然分解，隨意掩埋恐造成環境汙染，若送進焚化爐又因陶瓷耐高溫，不僅燒不掉，還可能損壞焚化爐設備，所以回收後多用來充填地基，在國內尚缺乏周全的循環系統，工藝中心探究陶廢議題，並推動以其為工藝新材料。
工藝中心主任張仁吉說，該中心2年前研究陶廢，思考開啟陶廢循環圈的新興應用，去年透過文化部跨域計畫讓陶瓷廢料化身為3D列印原料，再接續推動Re’ramic陶瓷廢料循環技術人才培訓，並演示陶廢應用於3D列印的新創實驗。
此外，也針對一般民眾辦理3場次「哐！親愛的陶去哪了！」推廣活動，讓參與者動手體驗陶廢材料用於陶瓷3D列印與手工創作，實際觸摸、感受、創作了解陶廢材料的循環可能，盼陶廢議題能大眾間引發回響與探討，支撐未來研究發展。
張仁吉表示，陶廢循環議題不僅著眼循環經濟，更是台灣綠工藝價值的實踐，將工藝善於使用天然素材、展現材料美學，生命週期過後易於回收與再利用，以創造力與實踐工藝延續生命，賦予生活能量，表現對整體生態的寬容、平衡與尊重。
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