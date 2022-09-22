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盧秀燕：台中鐵路立體化地方零負擔 才對得起市民

中央社／ 台中22日電

台中鐵路立體化工程引發討論，民進黨台中市議員蕭隆澤今天陳述當年爭取立體化過程，批市長盧秀燕無心海線鐵路工程。盧秀燕表示，零負擔才能讓台中市出越少錢，才對得起市民。

台中市議會今天召開市政總質詢，鐵路立體化議題近日備受討論，蕭隆澤質詢指出，他時任潭子鄉長、台中縣議員時，就多次拜託立委協助，在許多人幫忙下，才促成鐵路立體化的建設。

蕭隆澤指出，民國90年，交通部研商「台中市區鐵路地下化工程」，本只提出原市區鐵路地下化並無納入縣區鐵路，縣區民眾緊急連署向中央陳情，縣、市政府再研商，當時的台中市政府同意市區由地下改為高架化，經費全額由中央負擔。

蕭隆澤指出，若是像盧秀燕所說，她和國民黨籍立委楊瓊瓔、江啟臣聯手向中央爭取，3人這麼「有力」為何不再向中央爭取海線鐵路立體化全額經費，盧秀燕上任4年，海線鐵路高架化零進度，盼不要再跟中央對抗，放下身段好好溝通，早日讓海線鐵路立體化工程動工。

盧秀燕表示，她很願意誇獎人，而且不分黨派，但是有時候議會答詢時間太短，無法一一列舉，鐵路立體化工程有許多人投入、幫忙，這些人都得感謝。盧秀燕現場細數了歷任的總統以及行政院長，感謝歷朝歷代投入的參與者。

她強調，沒有獨占其功，真相就是大家共同努力的結果，就是地方政府零負擔，她擔任立委時就爭取零負擔，別的縣市也有零負擔的前例，她希望台中市能出越少的錢，做更多的事情，才對得起市民。

盧秀燕 台中市 鐵路地下化

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